Policja masowo konfiskuje auta Polaków. Ma ważny powód

W tym roku, do 19 sierpnia, policja zatrzymała 61,920 nietrzeźwych kierowców. Najwięcej przypada ich na okres wakacyjny, kiedy to spożycie napojów alkoholowych jest większe. Tylko w miniony długi weekend aż 1450 kierowców jechało na podwójnym gazie, a przynajmniej tylu dało się na tym złapać.

Trwają wakacyjne miesiące, mamy więcej czasu i niestety niektórzy z kierujących lekceważą przepisy. Jeżeli chodzi o ostatni weekend, czyli cztery dni policyjnych działań, kiedy generalnie w dużej ilości wyjeżdżano na odpoczynek, była bardzo duża liczba zdarzeń i zatrzymanych nietrzeźwych osób za kółkiem. - podkreślił podinsp. Robert Opas.

Konfiskata auta

Niestety, nie chodzi tylko o kierowców wczorajszych, którym alkomat wykazał stan po spożyciu alkoholu, czyli między 0,2 a 0,5 promila. W cały zeszłym roku zatrzymano aż 92 tys. osób na podwójnym gazie, z czego aż 46,655 kierowców było w stanie nietrzeźwości, czyli mieli powyżej 0,5 promila we krwi. To pokazuje, jak wciąż wielkim problemem jest to w naszym kraju.