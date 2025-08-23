Tech

Sprzęt od AMD będzie ratować ludzi. Na pomoc przyszli naukowcy

Akceleratory sztucznej inteligencji to nie tylko motor napędowy czatbotów i generatorów śmiesznych obrazków, ale również potężne narzędzia dla nauki.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 12:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sprzęt od AMD będzie ratować ludzi. Na pomoc przyszli naukowcy

Ośrodek Lawrence Livermore National Laboratory z USA poinformował o opracowaniu zaawansowanego systemu prognozowania tsunami w czasie rzeczywistym, który wykorzystuje moc obliczeniową najszybszego superkomputera na świecie. El Capitan, zdolny do wykonywania 2,79 tryliona obliczeń na sekundę, został zbudowany w ramach programu Advanced Simulation and Computing

Dalsza część tekstu pod wideo

To dużo szybsze i dokładniejsze rozwiązanie niż dotychczas

Naukowcy wykorzystali jego moc w fazie wstępnych obliczeń, tworząc ogromną bibliotekę symulacji powiązanych z ruchem dna morskiego i powstawaniem fal tsunami. Dzięki temu możliwe stało się późniejsze generowanie szybkich prognoz w czasie rzeczywistym na znacznie mniejszych i tańszych klastrach GPU.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer GMKTEC NucBox K9 Ultra 5-125H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC NucBox K9 Ultra 5-125H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
-456.14 zł
3062.57 zł - najniższa cena
Kup teraz 2606.43 zł
Komputer GMKTEC M7 R7PRO-6850H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC M7 R7PRO-6850H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199.99 zł
Komputer ACER Revo Box RB102-13U3U i3-1305U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi
Komputer ACER Revo Box RB102-13U3U i3-1305U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi
-50 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1449 zł
Advertisement

W projekcie użyto ponad 43 500 akceleratorów AMD Instinct MI300A do rozwiązywania skrajnie złożonych równań propagacji fal akustyczno-grawitacyjnych. W efekcie powstał cyfrowy model, który wykorzystuje dane z czujników ciśnienia umieszczonych na dnie oceanu i symulacje fizyczne, aby przewidywać przebieg fali w czasie rzeczywistym. Zespół badaczy wskazuje, że ta metoda pozwala uzyskać prognozy w ciągu kilku sekund, co w przypadku katastrof naturalnych może uratować tysiące istnień.

Sprzęt od AMD będzie ratować ludzi. Na pomoc przyszli naukowcy

Według Lawrence Livermore National Laboratory nowe rozwiązanie oznacza przełom w systemach wczesnego ostrzegania. Dotychczasowe metody, bazujące głównie na danych sejsmicznych i prostych modelach, często prowadziły do błędnych alarmów lub zbyt późnych ostrzeżeń.

Image
telepolis
AI amd sztuczna inteligencja nauka El Capitan AMD Instinct MI300A
Zródła zdjęć: Telepolis / Lech Okoń, Lawrence Livermore National Laboratory
Źródła tekstu: Lawrence Livermore National Laboratory, AMD, oprac. własne