Najlepszy mały telefon – TOP5 na marzec 2022

Co łączy większość współczesnych smartfonów, szczególnie tych z górnych półek cenowych? Są duże lub jeszcze większe. Mały smartfon to gatunek zagrożony wymarciem, o czym świadczy choćby decyzja firmy Apple, by nie pokazywać w tym roku następcy iPhone'a 13 mini. Zamiast niego mamy dostać iPhone'a 14 Max, czyli tańszego odpowiednika iPhone'a 14 Pro Max.

Wciąż jednak są osoby, które poszukują urządzeń o jak najmniejszych rozmiarach. Na rynku wciąż możemy takie modele znaleźć, a najlepsze z nich (według redakcji TELEPOLIS.PL) znajdziesz w tym zestawieniu. Nasz wybór padł na 5 urządzeń trzech producentów: Apple'a, Asusa i Samsunga.

Jak wybieraliśmy?

Wybierając pięć najlepszym naszym zdaniem małych telefonów (czy uściślając – smartfonów), uwzględniliśmy ich aktualną dostępność w polskich sklepach. W zasadzie każde z tych urządzeń może być dobrym wyborem, a wszystko zależy od tego, czego kto szuk a/potrzebuje. Po burzliwej dyskusji uznaliśmy, że jeden z pięciu smartfonów opisanych na kolejnych stronach zasługuje na wyróżnienie w postaci tytułu „Wybór Redakcji”.

Tym razem nie patrzyliśmy na cenę. Najważniejszym kryterium było to, by smartfon był jak najbardziej mały i poręczny, a jednocześnie nie ustępował za bardzo topowym urządzeniom. Z tego względu mamy tu flagowe modele (z jednym wyjątkiem), za które musimy wydać po kilka tysięcy złotych. Smartfony uszeregowane zostały alfabetycznie, z wyjątkiem „Wyboru Redakcji”, który umieściliśmy na ostatniej stronie.

Nasz wybór najlepszego małego smartfonu nie musi być Twoim, drogi Czytelniku, wyborem. Dlatego zachęcamy Cię do głosowania w ankiecie na najlepszy telefon spośród naszych propozycji. Czekamy również na Twoje własne sugestie, dotyczące najlepszego małego telefonu. Wpisz je w komentarzach.

Ankieta Który z poniższych telefonów uważasz za najlepszy? Apple iPhone 13 mini Apple iPhone SE (2022) Asus Zenfone 8 Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy Z Flip3 5G

