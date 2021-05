Test ASUS Zenfone 8 – w końcu iPhone 12 mini ma konkurencję!

ASUS Zenfone 8 to świetna odpowiedź na wołanie o małe telefony z dobrą specyfikacją. iPhone 12 mini nie jest już jedynym zawodnikiem klasy premium z ekranem poniżej 6 cali.

Obecność Zenfone'a 8 na rynku niesamowicie mnie cieszy. Jestem jedną z osób, którym bardzo brakuje małych, zgrabnych telefonów, nie mówiąc już o specyfikacji z wyższej półki. ASUS zrobił coś, na co czekałam od czasów świetności serii Xperia Compact – telefon, który można mniej-więcej obsłużyć jedną ręką z topowymi podzespołami i Androidem.

ASUS wyznaczył projektantom nie lada wyzwanie konstrukcyjne. Z badań doświadczeń klientów wynika, że optymalny rozmiar telefonu to mniej niż 70 mm szerokości i mniej niż 150 cm wysokości. Wymagało to kilku sprytnych zabiegów i kompromisów (na przykład podzielenia płyty głównej na dwie części, by zmniejszyć powierzchnię), ale udało się: ASUS Zenfone 8 ma ekran o przekątnej 5,9 cala przy szerokości 68,5 mm i wysokości 148 mm. Całość ma 8,9 mm grubości i waży 169 gramów. To rozmiar zbliżony do Zenfone'a 3 i Zenfone'a 4, tylko wtedy nie było możliwości umieszczenia ekranu niemal bez ramek w telefonie.

Co ważne, ASUS nie oszczędzał na specyfikacji. Jest tu akumulator 4000 mAh, Qualcomm Snapdragon 888, 16 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane użytkownika. Do tego dwa aparaty z tyłu, jeden do selfie, głośniki stereo, dual-SIM z 5G… a także jack 3,5 mm, dioda powiadomień i radio FM! ASUS świetnie połączył nowoczesny telefon z elementami nieco już zapomnianymi. Nie ma za to takich bajerów, jak ładowanie indukcyjne, ale nie mam z tym problemu. Prawdę mówiąc, wolę mieć gniazdo słuchawkowe niż mało wydajne ładowanie.

W zestawie z telefonem dostałam także ładowarkę 30 W HyperCharge, kabel USB-C do USB-C oraz cienkie, świetnie dopasowane etui. Do egzemplarza w kolorze Obsidian Black dołączone zostało czarne, ale do modeli w kolorze Horizon Silver ASUS dołączy pasujące, jasne etui. Ponadto producent nawiązał współpracę z RhinoShield, więc będziemy mieć większy wybór ochrony, ale nie ma co liczyć na ciekawsze kolory.

Na ekranie i na pleckach znalazło się szkło Gorilla Glass, a całość uzupełnia certyfikat IP68 i IP65.

Konstrukcja jest solidna i praktyczna. Czy jest też estetyczna? ASUS idzie tu pod prąd nie tylko z rozmiarem. Podczas gdy konkurencja wymyśla coraz to nowe odcienie, błyszczące wykończenia i fantastyczne wzory… Zenfone 8 jest czarny lub biały. Na tle zbliżonych rozmiarem telefonów Zenfone 8 wydaje mi się nudny. Zrobiłam mu zdjęcie z iPhone'em 12 mini w łagodnej zieleni i Samsungiem Galaxy S21 w odcieniach fioletu. Piszę tę recenzję w maju, iPhone i Samsung wydają mi się przez to świeże i wiosenne, a Zenfone 8… no cóż. Razem z czarnym etui i czarną ładowarką wieje depresją.

