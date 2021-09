Jaki komputer do gier, pracy, nauki? Polecane zestawy wrzesień 2021

Sytuacja na rynku kart graficznych nadal jest trudna. Pomimo tego złożenie komputera jest dzisiaj łatwiejsze i tańsze niż 2-3 miesiace temu. Nowy desktop może się przydać szczególnie na początek roku szkolnego.

Karta graficzna w dobrej cenie? To znowu problem

Miesiąc temu pisałem, że sytuacja na rynku kart graficznych uległa znacznej poprawie. Tak rzeczywiście było i można powiedzieć, że nadal jest, bo ceny nie wróciły do swoich maksów. Jednak z tygodnia na tydzień GPU znowu drożeją i za chwilę prawdopodobnie wrócimy do najgorszych czasów z połowy tego roku. Dlatego złożenie sensowego zestawu jest w tym momencie zadaniem karkołomnym. Przecież za karty pokroju RX 6700 XT lub RTX 3060 Ti trzeba zapłacić dzisiaj tyle, ile normalnie powinien kosztować RTX 3080. Pomimo tego podjęliśmy się trudnego zadania zaoferowania zestawów na wrzesień.

Uprzedzamy jednak, że najlepszym wyborem jest w tym momencie kupno wszystkiego, poza kartą graficzną i przebolenie jeszcze tylko kilkunastu miesięcy z dotychczasowym modelem, nawet jeśli już mocno wysłużonym. Druga alternatywa to rynek kart używanych, ale na nim sytuacja jest tak dynamiczna, że ciężko cokolwiek polecać, bo jutro może to być już nieaktualne. Prawdę mówiąc, trochę obawiamy się, że tydzień po publikacji nasze propozycje będzie można już wyrzucić do kosza, tak szybko zmieniają się aktualnie ceny.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

W naszych zestawach nie zmienia się wiele. Na pierwszym miejscu stawiamy wydajność w grach, bo właśnie do tego większość osób składa komputery. Dlatego też największy nacisk kładziemy na następujące podzespoły: procesor, kartę graficzną oraz pamięć RAM. Rezygnujemy też z dysków talerzowych. Dzisiaj ceny SSD-ków są już tak niskie, że kupno tradycyjnego HDD-ka w większości przypadków mija się z celem. Jeśli jednak uważacie, że będzie Wam brakowało miejsca na gry i programy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić nośnik talerzowy. Godny polecenia są między innymi modele Toshiba P300.

Zobacz: Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC – test mocnej karty graficznej

Od początku nie polecamy też konkretnych obudów oraz systemów chłodzenia i nic się w tej kwestii nie zmienia. Tych pierwszych z powodu indywidualnych preferencji między innymi co do wyglądu komputera. Na końcu znajdziecie polecane modele, spośród których możecie wybierać w zależności od posiadanego budżetu. To samo tyczy się systemów chłodzenia. Te również polecamy na końcu, a nie przy każdym poszczególnym zestawie. Wszystko zależy od tego, jakiej kultury pracy oczekujecie, czy planujecie podkręcać CPU, a po części także od wybranej obudowy. Chociaż dołączone do procesorów chłodzenia są w większości przypadków wystarczające, to jednak oferują głośniejszą i mniej wydajną pracę od konstrukcji firm trzecich. Dlatego cooler lub AiO warto dokupić, nawet jeśli nie na początku, to w późniejszym czasie.

Wciąż też trzymamy się podejścia z poprzednich miesięcy i w miejsce kart graficznych wpisujemy modele, które powinny się tam znaleźć przy normalnych cenach. Sytuacja na rynku przez chwilę była lepsza, ale ceny znowu idą do góry, a dostępność jest gorsza. Przez to złożenie sensownego PC-ta jest bardzo utrudnione. Dla kogoś, kto nie chce czekać, w miarę możliwości podajemy dostępne w tym momencie alternatywne GPU, ale jest to coraz trudniejsze. Ciężko polecać RTX 3060 Ti w cenie prawie 4 tys. złotych. Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego też chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów.

Źródło zdjęć: Logitech