NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - test. Szybko, szybciej i dużo drożej

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro jest następną kartą graficzną, która trafiła do naszej platformy testowej. Przeszła dokładnie tą samą procedurę, co poprzednie. O ile jest wydajniejsza od RTX-a 3070 i 3070 Ti? Czy warto wydać w tym momencie te dodatkowe kilka tysięcy złotych?

GeForce RTX 3080 Ti to kolejna karta graficzna w ofercie NVIDII, która ma uzupełnić niezwykle wąską lukę między standardowym RTX-em 3080, a najmocniejszym, ale zarazem piekielnie drogim RTX-em 3090. Sprawdziłem jej możliwości na przykładzie modelu Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro, który trafił do naszej platformy testowej. W teorii powinna to być karta zauważalnie mocniejsza od zwykłego RTX-a 3080, ale jednocześnie też sporo droższa. W końcu rekomendowane ceny detaliczne to odpowiednio 699 oraz 1199 dolarów. Czy warto dopłacić aż 500 dolarów za kilka dodatkowych klatek na sekundę? Już przed przeprowadzeniem wszystkich testów mam co do tego duże wątpliwości, ale wstrzymajmy się z ostatecznym werdyktem.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro – specyfikacja

Zanim przejdziemy do samych testów, warto omówić model, z którym mamy do czynienia. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro wyposażony jest w rdzeń GA102-225 z 10240 jednostkami CUDA, 320 jednostkami tekstrurującymi i 112 rasteryzującymi. Do tego oferuje 320 rdzeni Tensor oraz 80 RT. Z GPU współpracuje 12 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość na poziomie 912 GB/s. Taktowanie bazowe wynosi 1365 MHz, a w Boost rośnie maksymalnie do 1665 MHz. Mówimy więc o referencyjnych zegarach, które nie zostały w żaden sposób podniesione przez producenta. Parametr TDP to z kolei 350 W, przy czym producent rekomenduje zasilacz o mocy co najmniej 750 W. Chociaż, patrząc na nazwę, RTX 3080 Ti powinno być bliżej do RTX 3080, to w praktyce jest to karta minimalnie gorsza od RTX 3090. Podstawowe różnice, to mniej pamięci VRAM i o zaledwie 256 jednostek CUDA mniej.



Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro ma wymiary 294 × 112 × 60 mm, co oznacza, że zajmuje dokładnie 2,7 slota w obudowie komputera, czyli w praktyce po prostu 3 sloty. To z powodu chłodzenia, które wystaje znacząco poza obrys płytki PCB. Ale jest ku temu powód. System składa się z aluminiowego radiatora, 6 ciepłowodów, niklowej podstawki oraz trzech wentylatorów TurboFan 3.0 o średnicy 85 mm każdy. Te ostatnie mają podwójne łożysko kulkowe oraz tryb półpasywny, przez co uruchamiają się dopiero przy osiągnięciu temperatury 60 stopni Celsjusza. To powinno przełożyć się na dużą kulturę pracy. Tył karty to odlewany, aluminiowy backplate, który dodatkowo ma zapewniać lepsze odprowadzanie ciepła. Złącza to absolutny standard, czyli trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Firma Palit zdecydowała się również na podświetlenie ARGB, ale jest ono bardzo oszczędne i znajduje się tylko w okolicach środkowego wentylatora.

Rdzeń: Ampere GA102-225 (RTX 3080 Ti),

Taktowanie GPU: 1365 / 1665 MHz,

Proces technologiczny: 8 nm,

Pamięć: 12 GB GDDR6X 19 Gbps,

Szyna pamięci: 384-bitowa,

Przepustowość pamięci: 912 GB/s,

Jednostki CUDA: 10240,

Jednostki RT: 80,

Jednostki Tensor: 320,

Jednostki ROP: 112,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1,

Zasilanie: 2 x 8-pinowa wtyczka PCIe,

Pobór mocy: 350 W,

Rekomendowany zasilacz: 750 W,

Wymiary: 294 × 112 × 60 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: 5729 zł (a przynajmniej taka powinna być)

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)