Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro – test nowej karty graficznej

Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro to kolejna karta graficzna, która trafiła do nas na testy. Jak wypada w porównaniu z podobnym modele, ale RTX 3070? Czy warto byłoby dopłacić do niej 100 dolarów, gdyby sytuacja na rynku była normalna?

GeForce RTX 3070 Ti czy może GeForce RTX 3070? Takie pytanie pewnie zadawałoby sobie sporo osób, gdyby ceny kart graficznych były normalne, a poszczególne konstrukcje w ogóle dostępne w sklepach. Dwa w gruncie rzeczy podobne modele, które nie powinny różnić się znacząco pod względem wydajności. Pomimo tego model RTX 3070 Ti ma rekomendowaną cenę aż o 100 dolarów wyższą. Czy warto byłoby dopłacić tę różnicę? Sprawdziłem to na przykładzie dwóch modeli marki Palit i GeForce RTX 3070 JetStream OC porównałem z GeForce RTX 3070 Ti GamingPro.

Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro – specyfikacja

Zacznijmy od specyfikacji testowanej karty. Jest ona wyposażona w 6144 jednostek CUDA, czyli o zaledwie 256 więcej niż RTX 3070. Różnica nie jest wielka, ale powinna przełożyć się na minimalnie lepszą wydajność. Zdecydowanie większą zmianą jest 8 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps, które na 256-bitowej magistrali danych uzyskują przepustowość na poziomie 608 GB/s. Dla porównania RTX 3070 może pochwalić się pamięciami GDDR6 (bez X) o przepustowości 448 GB/s. Pozostała specyfikacja to między innymi 192 rdzenie Tensor, odpowiedzialne, chociażby, za NVIDIA DLSS, czy też 48 rdzeni RT, które służą do obliczeń związanych z techniką śledzenia promieni (ray tracing). Taktowanie bazowego tego konkretnego modelu wynosi 1575 MHz, ale w Turbo rośnie do 1770 MHz. Są to wartości referencyjne dla RTX-a 3070 Ti, więc od modelu Founders Edition Palit różni się on tak naprawdę tylko systemem chłodzenia.



Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro ma wymiary 294 × 112 × 60 mm, więc nie jest konstrukcją przesadnie dużą. Chłodzenie wystaję znacząco poza obrys płytki PCB, ale to już dzisiaj standard. Za odprowadzanie ciepła do radiatora odpowiada 6 rurek cieplnych oraz niklowana podstawka. Oprócz tego producent zastosował trzy wentylatory TurboFan 3.0 o średnicy 85 mm każdy, z podwójnym łożyskiem kulkowym oraz trybem półpasywnym, w którym wentylatory uruchamiała się dopiero przy określonej temperaturze (60 stopni). Tył to z kolei plastikowa płytka usztywniająca w kolorze grafitowym. Jeśli chodzi o złącza, to mamy tutaj standard, czyli trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Oczywiście nie zabrakło też podświetlenia ARGB, które umieszczone zostało wokół środkowego wentylatora. Tym można sterować za pomocą oprogramowania ThunderMaster.

Rdzeń: Ampere GA104 (RTX 3070 Ti),

Taktowanie GPU: 1575 / 1770 MHz,

Proces technologiczny: 8 nm,

Pamięć: 8 GB GDDR6X 19 Gbps,

Szyna pamięci: 256-bitowa,

Przepustowość pamięci: 608 GB/s,

Jednostki CUDA: 6144,

Jednostki RT: 46,

Jednostki Tensor: 192,

Jednostki ROP: 96,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1,

Zasilanie: 2 x 8-pinowa wtyczka PCIe,

Pobór mocy: 290 W,

Rekomendowany zasilacz: 700 W,

Wymiary: 294 × 112 × 60 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: 2869 zł (a przynajmniej taka powinna być)

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)