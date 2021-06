XPG Spectrix D60G 4133 MHz CL19 - ładnie i wydajnie w jednym (test)

XPG Spectrix D60G o taktowaniu 4133 MHz i opóźnieniach CL19 to pierwsze moduły DDR4, które mamy okazję testować na łamach Telepolis.pl. Już sama specyfikacja pokazuje, że są to pamięci stworzone z myślą o bardzo wymagających użytkownikach.

Chociaż firma XPG ma w swojej ofercie również tańsze pamięci, to akurat XPG Spectrix D60G o taktowaniu 4133 MHz przy opóźnieniach wynoszących CL19 są skierowane do bardziej wymagających użytkowników. Nie chodzi jednak tylko o podświetlenie RGB, które zajmuje ponad 60% powierzchni całego modułu, dzięki czemu prezentuje się bardzo dobrze w obudowie razem z innymi podzespołami z diodami LED. Mimo iż XPG Spectrix D60G nie są najlepszymi pamięciami w ofercie tego producenta, to wyposażone są w bardzo cenione i wręcz poszukiwane przez wielu użytkowników kości Samsung B-Die. Te, w połączeniu z wysokim taktowanie i rozsądnymi opóźnieniami, powinno przełożyć się na bardzo dobrą wydajność. A nie od wczoraj wiadomo, że dobre pamięci RAM potrafią wpłynąć na moc obliczeniową całego komputera w wielu zadaniach, w tym przede wszystkim grach. Na testy trafił do nas wariant 32 GB, czyli 4 × 8 GB. Jak wypadł?

XPG Spectrix D60G – specyfikacja

Pojemność: 32 GB (4 × 8 GB)

Taktowanie: 4133 MHz

Opóźnienia: CL19-19-19-39

Napięcie: 1.4 V

Wymiary: 133,35 × 45,93 × 8,4 mm

Masa: 46 gramów

Temperatura robocza: od 0 do 85 st. Celsjusza

Temperatura przechowywania: od -20 do 65 st. Celsjusza

Gwarancja: dożywotnia (limitowana)

Budowa

Pamięci XPG Spectrix D60G z całą pewnością wyróżniają się pod względem wyglądu. Są one wyposażone w dwa paski świetlne RGB, których powierzchnia jest – zdaniem producenta – największa w porównaniu z innymi modułami konkurencji. Z wyliczeń XPG wynika, że podświetlenie zajmuje ponad 60% powierzchni pamięci, co należy uznać za wynik całkiem imponujący. Ma to odzwierciedlenie w tym, jak Spectrix D60G prezentują się w obudowie komputera. Sam kształt inspirowany jest diamentami, stąd dość agresywny i zapadający w pamięć design. Co ważne, podświetlenie jest kompatybilne z systemami Asusa, AsRock, Gigabyte’a oraz MSI, a także aplikacją XPG RGB Sync, co pozwala na zmianę kolorów oraz efektów i dopasowanie ich do pozostałych podzespołów desktopa.



Pamięci mają niecałe 46 mm wysokości, więc w większości przypadków nie powinniście mieć problemów ze zmieszczeniem ich obok chłodzenia procesora, ale lepiej to dokładnie sprawdźcie przed zakupem. W naprawdę skrajnych przypadkach moduły mogą mieć trochę ciasno.

Program Taiphoon Burner potwierdza, że pamięci XPG Spectrix D60G wyposażone są kości B-Die produkcji Samsunga, które pozwalają osiągnąć wysokie taktowania przy bardzo dobrych opóźnieniach. Nie inaczej jest w tym wypadku. Producent przygotował dwa profile XMP. W pierwszym pamięci osiągają taktowanie 4133 MHz przy napięciu 1.4 V oraz opóźnieniach 19-19-19-39. W drugim profilu taktowanie jest trochę niższe i wynosi 4000 MHz, ale za to napięcie spada do 1.35 V, a opóźnienia do 18-19-19-39. Różnica niewielka, ale jednak. Pamięci przetestowaliśmy w obu tych ustawieniach, aby porównać różnice w wydajności. Jak przekonacie się w dalszej części, są one niewielkie.

Platforma testowa i metodologia

Naszą platformę testową poznaliście już w osobnym tekście. Nie powstałaby ona, gdyby nie nasi partnerzy – Intel, XPG, MSI, Palit oraz AOC, które zapewniły nam odpowiednie podzespoły, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Specyfikacja komputera, na którym testowane są wszystkie sprzęty komputerowe, prezentuje się następująco:

Procesor: Intel Core i9-10900F

Chłodzenie: XPG Levante 240

Płyta główna: MSI MEG Z490 Unify

Pamięci RAM: XPG Spectrix D60G 32 GB (4 × 8 GB) DDR4 4133 MHz CL19

Karta graficzna: Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC 8 GB

Dysk: XPG GAMMIX S50 Lite SSD NVMe Gen4x4

Zasilacz: XPG Core Reactor 850 Gold

Obudowa: XPG Battlecruiser

Monitor: AOC AGON AG251FZ

Jeśli chodzi o metodologię testów pamięci RAM, to – podobnie jak przy innych podzespołach – nie jestem zwolennikiem zbyt wielu benchmarków. Dlatego testowanie za pomocą programów ograniczam do dwóch pozycji – Cinebench R23 oraz Corona Benchmark. Pozostałe testy wykonałem na bazie trzech gier w rozdzielczości Full HD, która lepiej pokaże różnice między poszczególnymi modułami, niż 4K Ultra HD, gdzie większą rolę odgrywa karta graficzna. Wybór padł na Wiedźmina 3, Assassin’s Creed: Valhalla oraz Far Cry 5. W wypadku pamięci XPG Spectrix D60G testy wykonałem na obu profilach XMP, aby pokazać różnice w wydajności.

Testy

Jak już wspominałem wcześniej, testy wykonałem w dwóch programach (Cinebench R23 oraz Corona Benchmark), a także trzech grach (Wiedźmin 3: Dziki Gon, Assassin’s Creed: Valhalla oraz Far Cry 5). Na ten moment nie testowaliśmy jeszcze innych pamięci, więc porównuję tylko dwa różne ustawienia XMP tych samych modułów. W najbliższej przyszłości zamierzamy testować kolejne pamięci, więc wykresy zostaną uzupełnione.

Cinebench R23 (Multi Core)

15211 (XMP 2 - 4000 MHz CL18)

15261 (XMP 1 - 4133 MHz CL19)

Cinebench R23 (Single Core)

1337 (XMP 2 - 4000 MHz CL18)

1341 (XMP 1 - 4133 MHz CL19)

Corona Benchmark

1:19 (XMP 2 - 4000 MHz CL18)

1:18 (XMP 1 - 4133 MHz CL19)

Wiedźmin 3: Dziki Gon (średnio fps)

157,1 (XMP 2 - 4000 MHz CL18)

157,1 (XMP 1 - 4133 MHz CL19)

Assassin's Creed: Valhalla (średnio fps)

83,4 (XMP 2 - 4000 MHz CL18)

84,2 (XMP 1 - 4133 MHz CL19)

Far Cry 5 (średnio fps)

166,4 (XMP 2 - 4000 MHz CL18)

167,3 (XMP 1 - 4133 MHz CL19)

Podsumowanie

Pamięci XPG Spectrix D60G powstały w konkretnym celu i dla określonych użytkowników. Po pierwsze, to bardzo wydajne moduły, które stworzone są po to, aby montować je w potężnych zestawach komputerowych. Niby nic nie stoi na przeszkodzie, aby znalazły się w komputerze z Ryzenem 5 lub Core i5 oraz kartą graficzną RTX 3060, ale zdecydowanie lepiej będą się czuły w zestawie z Core i9, Ryzenem 9 i co najmniej RTX-em 3080. Do tego kości Samsung B-Die powinny pozwalać na lekki overclocking, a przynajmniej zejście z fabrycznymi opóźnieniami przy zachowaniu i tak wysokiej już częstotliwości 4133 MHz. Samo to powinno dać kilka dodatkowych fps-ów w grach.

Zadowoleni będą też miłośnicy wielokolorowej iluminacji. XPG Spectrix D60G pod tym względem wyróżniają się na tle konkurencji. Podświetlenie zajmuje ogromną część modułów, co ma pozytywne przełożenie na aspekt wizualny, o ile ktoś rzeczywiście lubi RGB we wnętrzu obudowy. Współpraca z najpopularniejszymi systemami Asusa, MSI, ASRock oraz Gigabyte gwarantuje przy okazji synchronizację z pozostałymi podzespołami, co dla wielu osób będzie niezwykle ważne. Jedyne, do czego można się przyczepić, to fakt, że kosztem podświetlenia producent trochę zbagatelizował kwestię chłodzenia. Pomimo tego to po prostu świetne pamięci. Nie sposób też pominąć kwestii ceny. Za zestaw 16 GB (2 × 8 GB) 4133 MHz trzeba zapłacić około 550-620 zł, w zależności od sklepu, więc testowany przez nas wariant to grubo ponad 1000 zł za same pamięci. Sporo, ale XPG odwdzięcza się dużymi możliwościami i atrakcyjnym wyglądem.

Zalety:

Kości Samsung B-Die

Wysokie taktowanie

Dobre opóźnienia

Atrakcyjny design

Podświetlenie RGB

Wady:

Trochę wysoka cena

Chłodzenie

