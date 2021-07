Jaki komputer do gier, pracy, nauki? Polecane zestawy sierpień 2021

Jeśli czekałeś z zakupem komputera, już nie musisz. Karty graficzne w końcu staniały. Jaki komputer do gier wybrać, tak by nadał się przy okazji do nauki czy pracy? Oto nasze polecane zestawy na sierpień 2021 roku.

Karta graficzna w dobrej cenie? To wreszcie możliwe

Sytuacja na rynku kart graficznych uległa znacznej poprawie. Nadal kwoty nie wróciły do normalności, ale przebitka kilkudziesięciu procent sprawia, że to już akceptowalny poziom dla wielu osób. Dlatego to dużo lepszy moment na zakup komputera, w związku z czym przygotowaliśmy nowe zestawienie polecanych zestawów komputerowych w różnych przedziałach cenowych.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

W naszych zestawach nie zmienia się wiele. Na pierwszym miejscu stawiamy wydajność w grach, bo właśnie do tego większość osób składa komputery. Dlatego też największy nacisk kładziemy na następujące podzespoły: procesor, kartę graficzną oraz pamięć RAM. Rezygnujemy też z dysków talerzowych. Dzisiaj ceny SSD-ków są już tak niskie, że kupno tradycyjnego HDD-ka w większości przypadków mija się z celem. Jeśli jednak uważacie, że będzie Wam brakowało miejsca na gry i programy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić nośnik talerzowy. Godny polecenia są między innymi modele Toshiba P300.

Od początku nie polecamy też konkretnych obudów oraz systemów chłodzenia i nic się w tej kwestii nie zmienia. Tych pierwszych z powodu indywidualnych preferencji między innymi co do wyglądu komputera. Na końcu znajdziecie polecane modele, spośród których możecie wybierać w zależności od posiadanego budżetu. To samo tyczy się systemów chłodzenia. Te również polecamy na końcu, a nie przy każdym poszczególnym zestawie. Wszystko zależy od tego, jakiej kultury pracy oczekujecie, czy planujecie podkręcać CPU, a po części także od wybranej obudowy. Chociaż dołączone do procesorów chłodzenia są w większości przypadków wystarczające, to jednak oferują głośniejszą i mniej wydajną pracę od konstrukcji firm trzecich. Dlatego cooler lub AiO warto dokupić, nawet jeśli nie na początku, to w późniejszym czasie.

Wciąż też trzymamy się podejścia z poprzednich miesięcy i w miejsce kart graficznych wpisujemy modele, które powinny się tam znaleźć przy normalnych cenach. Sytuacja na rynku jest już dużo lepsza, ale nadal GPU są o kilkadziesiąt procent droższe, niż powinny. Dla kogoś, kto nie chce czekać, w miarę możliwości podajemy dostępne w tym momencie modele alternatywne. Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego też chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów.

