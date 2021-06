Zapłacił za telefon cebulą - w x-kom go… uwielbiają

– oto początek ogłoszenia, które kilka dni temu znalazło się na oficjalnym profilu sieci sklepów x-kom na Facebooku. Jak możemy przeczytać w jego dalszej części, aby wziąć udział w promocji, trzeba użyć powyższego kodu podczas składania zamówienia na dowolny smartfon w sklepie internetowym na x-kom.pl. Ponieważ kod był tylko jeden, sklep miał się skontaktować z osobą, która go użyła jako pierwsza i umówić się na odbiór smartfonu w jednym ze stacjonarnych sklepów sieci.

A tam można było liczyć na oryginalny sposób zaoszczędzenia pieniędzy. Wystarczyło przynieść... cebulę. Najlepiej dużo cebuli, bowiem każda sztuka tego warzywa miała zostać przeliczona na 1 zł.

Zakładając, że przeciętna cebula ma 110g, a cena cebuli to około 1,5 za kilogram

To za takiego Samsunga S21 trzeba by zapłacić 3500 cebul

Pomnóżmy sobie 3500 przez 110 gram, otrzymamy 385 000 gramów

Podzielmy tą liczbę na kilogramy, otrzymamy 385 kg cebuli

Przy założeniu żę cebula kosztuje 1,5zł/kg taki samsung będzie kosztować 578 zł zamiast 3,5k xD