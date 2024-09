Samsung chce walczyć z Huaweiem. Najpierw jednak kupno Nokii

Samsung chce zacząć się liczyć na rynku producentów infrastruktury sieci. Koreańczycy chcą w tym celu wykupić Nokię.

Jak wynika z raportu Yahoo Finance, Samsung ma chrapkę na jednego z największych producentów na rynku infrastruktury sieci. Chodzi tutaj o Nokię. Obecnie w tym segmencie rynku królem jest Huawei, a na drugim miejscu jest szwedzki Ericsson. Nokia jest trzecia.

Samsung kupi Nokię? Koreańczycy są na tak

Samsung również działa w tej branży, ale jest niewielki. Ma ledwie 6,1% udziału w rynkowym torcie. Razem z Nokią miałby jednak 25,6% rynku. Tym samym Koreańczycy wyszliby na drugą pozycję, tuż za Huaweiem. Obecnie na rynku dominują właśnie Chińczycy z 31,3% udziału na nim. Ericsson jest drugi z 24,3%.

Według doniesień Yahoo ta część biznesu Nokii ma być warta 10 miliardów dolarów. Nie wiadomo jednak, czy zakup dojdzie do skutku. To bowiem aż 44% przychodu fińskiej firmy. Głosy dobiegające z Finlandii mówią właśnie o przywiązaniu do tego biznesu, ale nie słychać twardego tak/nie. Ostatnio Nokia przyjęła duży cios ze strony Ericssona w USA. Tamtejszy operator AT&T wybrał Szwedów jako jedynego dostawcę sprzętu do infrastruktury sieci. Umowa opiewa na 14 miliardów dolarów.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: yahoo, wł