Nowy hit Samsunga to jednorazówka. Jak się zepsuje, krzyżyk na drogę

Samsung Galaxy Ring to nowość, która przyciąga uwagę swoją obietnicą innowacji w dziedzinie zdrowia i technologii noszonych. Jednak za błyszczącą fasadą kryje się problem, który rzuca cień na trwałość tego urządzenia.

Galaxy Ring to najnowszy dodatek do rodziny inteligentnych urządzeń Samsunga z kategorii "elektronika noszona". Łączy on w sobie elegancję biżuterii z zaawansowaną technologią monitorowania zdrowia. Ten stylowy pierścień został zaprojektowany tak, aby śledzić kluczowe wskaźniki życiowe użytkownika, takie jak poziom tlenu we krwi i aktywność fizyczną, oferując jednocześnie wygodę bezprzewodowego ładowania. Galaxy Ring, będący odpowiedzią Samsunga na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne akcesoria, ma szansę zrewolucjonizować rynek technologii noszonych.

Inteligentny pierścień Samsunga nie jest obecnie dostępny w Polsce i nie wiemy, czy i kiedy się to zmieni. To jednak nie jedyny problem tego urządzenia. Pomimo swojego innowacyjnego designu i funkcjonalności, Galaxy Ring spotkał się z krytyką ze strony ekspertów z iFixit, którzy poddali go szczegółowym testom. Wyniki tych badań ujawniły, że Galaxy Ring jest urządzeniem jednorazowym. Wpływa na to ma bateria litowo-jonowa, która ma ograniczoną liczbę cykli ładowania. Po ich wyczerpaniu, bateria ulega zużyciu i nie może być wymieniona bez zniszczenia pierścienia.

iFixit zwraca uwagę na fakt, że bateria litowo-jonowa w Galaxy Ring jest zaprojektowana na około 400 cykli ładowania. To oznacza, że po pełnym naładowaniu i rozładowaniu baterii 400 razy, jej wydajność znacząco spada, co w praktyce czyni urządzenie nieprzydatnym. Co więcej, konstrukcja pierścienia uniemożliwia dostęp do baterii bez uszkodzenia urządzenia, co skutkuje koniecznością wyrzucenia całego pierścienia po awarii zasilania.

Raport iFixit podkreśla również, że takie podejście do projektowania urządzeń noszonych przyczynia się do wzrostu ilości elektrośmieci. W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej, konsumenci mogą zacząć kwestionować sens inwestowania w technologię, która ma wbudowaną datę ważności. Z tego powodu iFixit nie rekomenduje zakupu urządzenia Galaxy Ring, podkreślając, że choć urządzenie może wydawać się atrakcyjne i nowoczesne, jego jednorazowy charakter i niemożliwość naprawy stawiają pod znakiem zapytania jego długoterminową wartość.

Zobacz: Tego się nie spodziewaliśmy. Samsung Galaxy Ring z miłą niespodzianką

Zobacz: Samsung Galaxy Ring na razie nie dla Polaków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, iFixit

Źródło tekstu: iFixit