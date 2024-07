Tego się nie spodziewaliśmy. Samsung Galaxy Ring z miłą niespodzianką

Samsung Galaxy Ring przed premierą prezentowany był jako kompatybilny wyłącznie ze smartfonami Koreańczyków. Okazuje się, że nie jest to prawdą.

Firma Samsung wkłada dużo energii w rozwijanie własnego ekosystemu i robi to na dwóch frontach. Z jednej strony do sklepów trafia coraz więcej gadżetów sygnowanych logo producenta, a z drugiej ich funkcjonalność bardzo często jest ograniczona, o ile nie posiadamy innych urządzeń Koreańczyków.

Samsung Galaxy Ring kompatybilny z telefonami innych producentów

W przypadku Samsung Galaxy Ring zapowiadało się na to, że firma pójdzie jeszcze o krok dalej. Oficjalna komunikacja producenta sugerowała, że gadżet do swojego działania będzie wymagał telefonu z serii Galaxy. Posiadacze innych urządzeń - także tych z Androidem - będą musieli obejść się smakiem. Na całe szczęście wygląda na to, że nie jest to do końca prawda.

YouTuber M. Brandon Lee miał już okazję przetestować nowy gadżet, który, jak się okazuje, bez problemu współpracował ze smartfonem marki Nothing. Jedynym warunkiem była wcześniejsza instalacja aplikacji Galaxy Wearable ze Sklepu Play. Inteligentny pierścień zachowuje w takim scenariuszu niemal pełną funkcjonalność. Brakuje jedynie funkcji zarezerwowanych dla smartfonów z Galaxy AI, czyli wybranych flagowców producenta.

Posiadacze iPhone'ów aktualnie muszą obejść się smakiem, jednak niewykluczone, że i tu niebawem będziemy mieli okazję podzielić się dobrymi wiadomościami. Jak donosi serwis SamMobile powołując się na swoje źródła, Koreańczycy już pracują nad tym, by ich nowy gadżet współpracował także ze smartfonami Apple.

Zobacz: Samsung Galaxy Ring na razie nie dla Polaków

Zobacz: Samsung Galaxy Ring. Znamy cenę elektronicznej obrączki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Lech Okoń)

Źródło tekstu: SamMobile