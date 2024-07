Samsung Galaxy Ring. Znamy cenę elektronicznej obrączki

Lada dzień Samsung wprowadzi na rynek swoją inteligentną obrączkę Galaxy Ring. niestety gadżet będzie absurdalnie drogi.

Obrączki śledzące aktywność i stan organizmu to relatywnie nowy pomysł i nie należą one do najtańszych gadżetów. Najpopularniejszy obecnie Oura Ring kosztuje 329 euro (1400 zł) w najtańszej wersji na stronie producenta. RingConn można kupić za 279 dolarów (1100 zł). To nadal spory wydatek.

Samsung Galaxy Ring będzie obrzydliwie drogi

Ile więc będzie kosztował Samsung Galaxy Ring? Spodziewaliśmy się ceny bliżej 2 tysięcy złotych niż tysiąca. W końcu to Samsung i jego najnowszy gadżet w rodzinie. Będzie więc zapewne nie tylko dobrą obrączką sportową, ale też kolejnym elementem ekosystemu.

Zobacz: Nadchodzi konkurent Galaxy Ring. Nie uwierzysz, kto za nim stoi

Nowy przeciek mówi, że Galaxy Ring będzie kosztował aż 449 euro. To niemal równo 2 tysiące złotych, przy czym należy pamiętać, że ceny w Polsce i innych krajach europejskich nie zawsze można po prostu przeliczyć. Nie zdziwię się więc, jeśli obrączka będzie kosztowała ponad 2 tysiące w polskich sklepach.

Obrączka ma być dostępna w sklepach od 19 lipca. Dostaniemy do wyboru 3 kolory i 13 rozmiarów. Nie wiemy jeszcze, czy do obrączki trzeba będzie kupić subskrypcję na jakąś usługę. Konkurencji stosują ten model, ale Samsung na razie unika dodatkowych opłat.

Zobacz: Czekasz na Galaxy Ring? Sprawdź tańszą konkurencję

Samsung Galaxy Ring zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji Galaxy Unpacket. Będzie można ją obejrzeć online 10 lipca. Poza obrączką zobaczymy także nowe składane smartfony Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fond 6. Prawdopodobnie dołączą do nich także nowe zegarki Galaxy Watch.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oura (Oura Ring)

Źródło tekstu: hotukdeals