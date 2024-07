Na czym stoi Internet Rzeczy? Na Huaweiu i Qualcommie

Huawei może świętować. Chińskiej firmie udało się powrócić na szczyt TOP 500 firm z sektora Internetu Rzeczy. Zaciętą walkę toczy z nim amerykański Qualcomm.

Problemy Huaweia zna w światku technologicznym każdy. Sankcje USA, które pozbawiły chińskiej firmy części rynków, a na innych utrudniły rozwój. Huawei jednak trzyma się dzielnie, a nawet kontratakuje i staje się samowystarczalny. Kolejny przykład tego mogliśmy zobaczyć na ważnej konferencji na temat Internetu Rzeczy.

Huawei i Qualcomm na czele, ale konkurencja mocna

Podczas dziewiątej już edycji konferencji World Internet of Things Top 500 Summit jak zwykle opublikowano ranking 500 najważniejszych firm w sektorze. Zbadano wpływ firm na Internet Rzeczy i to jak powszechnie stosowane są ich technologie. Oczywiście będąc uczciwym trzeba nadmienić, że Huawei miał tu pewne ułatwienie. Jest on bowiem producentem infrastruktury sieci i oprogramowania do niego. To właśnie Huawei znalazł się na pierwszej pozycji.

Na drugim miejscu znalazł się amerykański Qualcomm, co również nie dziwi. To przecież największy na świecie producent układów 5G. W pierwszej dziesiątce możemy też znaleźć takie firmy jak CASIC, Microsoft, Siemens, rosyjski Roskosmos czy należący do Elona Muska SpaceX. Tuż za pierwszą dziesiątką uplasował się IBM.

Oczywiście na tak szerokiej liście znajdziemy też tak znane marki jak Dell, Tencent, Toshiba, Sony, ARM, Google, Lenovo czy Alibaba, ale nie znalazły się one w pierwszej dziesiątce. Toshiba, HP czy Alstom nie zakwalifikowały się nawet do pierwszej setki. Pięćset największych firm ze świata IoT jakby utworzyły własny kraj, to miałyby PKB 30 bilionów dolarów. To więcej niż całe USA.

