Huawei wydaje miliardy na nowe centrum badań nad czipami

Huawei przygotował nowe centrum badań i rozwoju w Szanghaju. Chiński producent wydał miliardy, a nowa inwestycja już niedługo zacznie pracę.

Huawei jest bardzo innowacyjną firmą, ale wynika to z przymusu. Przed sankcjami USA w 2019, chociażby prace nad HarmonyOS szły jak krew z nosa. Dopiero po kolejnych sankcjach wszystko się zmieniło. Teraz Huawei mocno inwestuje w oprogramowanie, ale kluczem do rozwoju są układy.

Huawei wydaje miliardy na rozwój, jest o co walczyć

Chińska firma ma na koncie całkiem sporo sukcesów. Jednym z nowszych jest choćby układ Kirin 9000s. Jest on wyprodukowany w technologii 7 nm i ma wsparcie dla łączności 5G. To dokładnie to, czego Amerykanie chcieli Huaweia pozbawić. Oczywiście nie są to jeszcze tak dobre układy jak te, które produkuje się w Korei Południowej czy na wyspie Tajwan. Jeszcze niedawno jednak Chiny były w stanie wyprodukować maksymalnie układy 14 nm. To naprawdę duży postęp.

Teraz Chiny tworzą nowe centrum badań nad układami, infrastrukturą sieci i oprogramowaniem. W Szanghaju pracę znajdzie aż 30 tysięcy osób. Będą oni też pracować nad rozwiązaniami chmurowymi. Postarają się też oni efektywnie zwiększyć skale produkcji takich wyrobów jak Ascend 910B (alternatywa dla Nvidii) czy nośników Huawei eKitStor Xtreme 200.

Nowe centrum już powstało, ale oficjalnie i w pełni zacznie pracę niedługo. Na pewno jeszcze w tym roku. Huawei wydał aż 10 miliardów juanów (około 5,4 miliarda złotych) na budowę nowego centrum badań i rozwoju. Dla Huaweia rozwój to ucieczka przed sankcjami i być albo nie być.

