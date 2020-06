Pajacyki: Boa wyszedł na spacer po sortowni Poczty Polskiej

Poczta Polska poinformowała, że pracownicy jej sortowni w Kielcach odkryli między przesyłkami kolumbijskiego boa tęczowego. To kolejny przypadek nie do końca prawidłowego zrozumienia regulaminu, naszego narodowego operatora, który dopuszcza wysyłanie w paczkach ptaków i owadów. Mogli chociaż skrzydła mu dokleić.

9 czerwca tego roku, nad ranem, zdumieni pocztowcy z kieleckiej sortowni odkryli węża, który pełzał pomiędzy paczkami. Wezwane zostały policja i straż pożarna, które schwytały zwierzę. Wąż został przekazany do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – Oddział Kielce, które szuka teraz nowego lub starego właściciela gada. Nie ma pewności, kiedy wąż uciekł, z której przesyłki oraz jak długo mógł się ukrywać między przesyłkami przed znalezieniem.

– Zgodnie z regulaminami usług pocztowych, w paczkach i przesyłkach kurierskich można wysyłać jedynie żywe ptaki lub owady. Apelujemy o odpowiednie zapakowanie tych zwierząt i właściwe oznakowanie przesyłki. Niedozwolone jest wysyłanie innych zwierząt, jednak znalezienie węża lub innego egzotycznego i niebezpiecznego zwierzęcia, które wyszło z przesyłki zdarzało się już niejednokrotnie. Doręczaliśmy też kiedyś pawia, któremu z paczki wystawał ogon. Przesyłanie żywych zwierząt, innych niż dozwolone, może być niebezpieczne dla zwierzęcia, a jednocześnie stanowić zagrożenie dla pracowników Poczty.

– powiedziała Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Realizacja wysyłki przesyłek z zawartością żywych ptaków oraz owadów (w szczególności piskląt ptactwa domowego oraz pszczół), zgodnie z regulaminami usług Poczty Polskiej następuje wyłącznie w paczce pocztowej lub usłudze kurierskiej Pocztex w serwisach: Ekspres 24, Kurier Miejski lub Kurier Bezpośredni z obligatoryjną opcją „ostrożnie”. Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach znajdują się na stronach www.poczta-polska.pl oraz www.pocztex.pl.

Nadawca zobowiązany jest do zapewnienia opakowania dostosowanego do przesyłanej zawartości i spełniającego wymogi określone w przepisach o ochronie zwierząt, a także do oznaczenia przesyłki nalepką lub wyraźnym napisem, w kolorze czerwonym: „ŻYWE ZWIERZĘ” i „OSTROŻNIE” oraz napisami wskazującymi górę i dół przesyłki.

