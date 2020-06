Abonament RTV a koronawirus: Poczta Polska ma przestać ścigać dłużników

Minister aktywów państwowych poprosił Pocztę Polskę o wstrzymanie działań w zakresie ściągania zaległego abonamentu RTV w związku z pandemią Covid-19. Operator pocztowy zwrócił się w tej sprawie do ministrów infrastruktury i finansów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

7 czerwca tego roku minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował na Twitterze, że w związku z panującą obecnie w Polsce sytuacją, wynikającą z pandemii Covid-19, Poczta Polska powinna zaniechać działań w zakresie ściągania zaległego abonamentu RTV. Pieniądze zbierane w ten sposób trafiają do Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.

- Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów Donalda Tuska. To kolejna kwestia do gruntownego przemodelowania po naszych poprzednikach. Obecnie - biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności - poprosiłem Pocztę Polską o wstrzymanie działań w tym zakresie.