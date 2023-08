Orange dostarczy symetryczne łącza dla Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej wybrała ofertę Orange na uruchomienie symetrycznych łączy dla stacji retransmisyjnych. Pomarańczowi wgrali z operatorem sieci Plus, który chciał mniej pieniędzy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla stacji retransmisyjnych, które są rozmieszczone na terenie kraju, ale nie znajdują się w obiektach Straży Granicznej. Zamawiający, Komenda Główna Straży Granicznej, wymaga uruchomienia łącza symetrycznego dostępowego do sieci Internet na każdej ze stacji retransmisyjnej oraz zakończenia go interfejsem co najmniej typu Fast Ethernet. Łącza powinny zostać zakończone bezpośrednio przy stacji retransmisyjnej. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania jakości i dostępności usługi w okresie jej świadczenia.

Orange wygrał z Plusem

Kryteriami oceny ofert była cena (waga 60) oraz termin realizacji przeniesienia lokalizacji (waga 40). Za najkorzystniejszą uznano propozycję Orange Polska, który wycenił swoje usługi na prawie 1,025 mln zł netto. Co ciekawe, uczestniczący również w przetargu Polkomtel, operator sieci Plus, chciał mniej, bo 0,985 mln zł netto. W tym przypadku o zwycięzcy nie zaważyła więc cena.

Wykonawca ma 60 dni od podpisania umowy na uruchomienie usługi, jednak nie może to nastąpić wcześniej niż 9 października 2023 roku. Usługa telekomunikacyjna po uruchomieniu będzie świadczona przez 24 miesiące.

