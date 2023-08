Orange rozdaje gigabajty. Spora paczka na koniec wakacji

Jak w każdą środę, klienci Orange znajdą w aplikacji prezent. Tym razem jest to solidna paczka gigabajtów, która może się przydać na ostatnie tygodnie wakacji.

W każdą środę abonamentowi klienci pomarańczowej sieci mogą liczyć na prezenty, czekające na nich w aplikacji „Mój Orange”. Tydzień temu była to Nawigacja Orange na dwa miesiące, która podczas używania łączy się z internetem i zużywa pakiety danych. Teraz jej dobrym uzupełnieniem jest duża paczka GB, która wystarczy i na nawigację, i na korzystanie z innych, dowolnych usług sieciowych.

Orange: w aplikacji czeka 30 GB

Tym razem Orange nie pożałował bezpłatnego internetu i od dziś można odebrać aż 30 GB. Tak duże pakiety nie zdarzają się często – wcześniej taka okazja pojawiła się trzy miesiące temu.

Zgodnie z zasadami akcji, paczkę 30 GB można odebrać w aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”, od dziś do przyszłego wtorku 22 sierpnia, do końca dnia. Tym razem jednak, inaczej niż w przypadku mniejszych pakietów, bonus ważny jest przez 30 dni, a nie do końca cyklu rozliczeniowego, co nie zawsze było wygodne dla wszystkich klientów. Paczka działa tylko na terenie Polski.

Z darmowego internetu Orange skorzystają klienci mobilnych planów abonamentowych oraz użytkownicy ofert Orange Love. Bonus nie jest jednak dostępny dla klientów pre-paid.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: wł.