Orange odpalił połączenia wideo ViLTE

Orange Polska uruchomił dla swoich klientów technologię ViLTE. To rozszerzenie VoLTE, które umożliwia prowadzenie rozmów wideo z wykorzystaniem sieci komórkowych 4G/LTE. Usługa nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych aplikacji, a jej używanie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

ViLTE (Video over LTE, wideo przez LTE) polega na przesyłaniu wideo w czasie rzeczywistym w sieci LTE. Jest to dopełnienie standardu VoLTE (Voice over LTE). ViLTE odgrywa ważną rolę w kontekście wyłączania sieci 3G w Polsce, zastępując dotychczasowy standard rozmów wideo w 3G.

Połączenia wideo ViLTE wyróżnia przede wszystkim to, że nie musimy pobierać żadnych dodatkowych aplikacji. Technologia działa bezpośrednio z poziomu telefonu, co znacznie upraszcza wykonanie wideorozmowy. Wystarczy po wybraniu numeru, zamiast słuchawki, kliknąć ikonę kamery.

ViLTE działa bezpośrednio w sieci LTE, a to niesie szereg zalet:

stabilne połączenie,

wysoka jakość obrazu wideo,

niskie opóźnienia.

Obraz i dźwięk są przekazywane w czasie rzeczywistym, a to pozwala prowadzić wideorozmowę płynnie i naturalnie. Finalna jakość wideo zależy między innymi od zasięgu LTE i tego, z jakiego telefonu korzystamy.

Gdy korzystamy z ViLTE bateria zużywa się o kilkadziesiąt procent mniej niż wtedy, gdy używamy komunikatorów. Połączenie ViLTE ma priorytet względem połączeń wideo realizowanych za pośrednictwem aplikacji internetowych. Przekłada się to na krótszy czas zestawienia połączenia. Co ważne, ViLTE działa niezależnie od sieci Internet. Nie musimy mieć nawet włączonej transmisji danych, a więc nie zmniejsza pakietu danych internetowych.

Jak zapewnia pomarańczowy operator, połączenia wideo ViLTE są bezpieczniejsze niż połączenia wideo w aplikacjach internetowych. Orange realizuje je w wyznaczonym do tego celu kanale w sieci komórkowej, którą chroni protokołem bezpieczeństwa. W mobilnej sieci internetowej nie ma takiej możliwości, bo internetowe połączenie wideo kierowane jest przez serwery zewnętrznych dostawców. Wideorozmowy ViLTE nikt nie podsłuchuje, nie podgląda i nie jest w stanie w nią ingerować z zewnątrz.

ViLTE – jak działa i jak z tego korzystać?

Zarówno ViLTE, jak i wideorozmowy w komunikatorach, wykorzystują protokoły VoIP (Voice over IP). Różnica jest taka, że aplikacje działają na poziomie internetowej sieci mobilnej, a ViLTE na poziomie sieci telekomunikacyjnej, w której działa też VoLTE. W sieci wydzielony jest kanał do połączeń głosowych VoLTE i połączeń wideo ViLTE – to tak zwany dedykowany QCI z nadanym priorytetem.

QCI (Quality of Service Class Identifier) to parametr, który identyfikuje klasę jakości usługi w sieci komórkowej. Na podstawie parametru QCI sieć rozpoznaje, co to za usługa i nadaje jej odpowiedni priorytet. Najprościej mówiąc, poprzez QCI sieć wie w jakiej kolejności i jakości zestawiać połączenia.

Schemat sieci dla ViLTE

A działa to tak. Użytkownik A (inicjator wideorozmowy) inicjuje połączenie ViLTE na swoim smartfonie lub urządzeniu mobilnym. Urządzenie wysyła żądanie zestawienia połączenia do stacji bazowej, która obsługuje technologię LTE. Połączenie trafia do platformy IMS, która jest centralnym punktem zarządzania połączeniami multimedialnymi i zapewnia interakcję między różnymi typami komunikacji (np. głos, wideo, dane). Platforma wyszukuje i identyfikuje użytkownika B, do którego ma zestawić połączenie wideo. I w tym momencie w końcu pada seria standardowych pytań z początku większości rozmów „Słychać mnie? A dobrze mnie widzisz?”. Słychać, widać, osoby A i B już rozmawiają, a IMS zarządza jakością usługi podczas trwania rozmowy.

Żeby zadzwonić do kogoś w technologii ViLTE, obie strony rozmowy muszą być w zasięgu sieci LTE, mieć telefon z kartą SIM LTE, który wspiera technologię ViLTE i ma aktualne oprogramowanie oraz mieć włączoną funkcję VoLTE – ViLTE jest rozszerzeniem VoLTE. Takich smartfonów i tabletów jest już całkiem sporo. W Orange ponad 60% telefonów z VoLTE wspiera także ViLTE. A będzie ich coraz więcej, ponieważ w związku z wyłączeniem 3G kolejne osoby decydują się na zmianę telefonu na nowszy. Listę telefonów z oferty Orange z ViLTE można znaleźć pod tym adresem.

Wybieranie połączenia ViLTE

Z ViLTE można skorzystać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to kliknąć ikonę kamery po wybraniu numeru odbiorcy. Wtedy od razu rozpoczniemy wideo rozmowę. Druga opcja to dołączyć wideo już w trakcie trwania połączenia głosowego. Aktywna ikona kamerki podczas rozmowy głosowej oznacza, że osoba z którą rozmawiamy również może korzystać z ViLTE (w przeciwnym razie ikona będzie nieaktywna).

Są sytuacje, gdy ViLTE nie będzie działać. Jeśli w telefonie nie działa VoLTE, nie będzie działać również ViLTE. Na stronie Orange znajdują się usługi wykluczające VoLTE. Są to:

Orange Ekstra Numer,

Nowa Orange Strefa,

Strefa stacjonarna Ekstra,

Strefa Firmowa,

Numer osobisty,

Stała prezentacja numeru głównego Wirtualna Centralka Orange,

Filtr roamingowy,

Poczta głosowa w roamingu.

Nie zadzwonimy też z opcją wideo na numery alarmowe, specjalne (np. infolinie) oraz na numery stacjonarne. Połączenia przychodzące ViLTE nie działają na urządzeniach w ramach usługi Ekstra karta eSIM. Nie można także wykonać połączenia wideo za granicę. Tutaj z pomocą przychodzi nam ViWiFi.

Połączenia wideo po Wi-Fi to alternatywa dla ViLTE, zwłaszcza gdy jesteśmy za granicą lub mamy kiepski zasięg. ViWiFi (Video over Wi-Fi) to siostrzana technologia Wi-Fi callingu. Obie wykorzystują dostęp do Wi-Fi, aby zrealizować połączenie w sieci komórkowej. W przypadku Wi-Fi callingu mowa o połączeniu głosowym, a dla ViWiFi o połączeniu wideo. Gdy zasięg sieci komórkowej jest słaby, technologia ViWiFi zapewni wyższą jakość obrazu i płynność odtwarzania niż korzystanie z sieci komórkowej.

Podobnie jak przy ViLTE, ViWiFi nie wymaga żadnych dodatkowych opłat. Każdy telefon, który wspiera ViLTE, obsługuje także ViWiFi. Technologie te są kompatybilne, to znaczy jedna osoba może korzystać z ViWiFi, druga z ViLTE i będą mogły prowadzić wideo rozmowę.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange