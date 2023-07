Tak Orange Polska modernizuje swoją sieć mobilną

Coraz więcej osób używa coraz więcej urządzeń, które korzystają z sieci internetowej, w tym również tej mobilnej. To sprawia, że ruch mobilny coraz bardziej rośnie, więc operatorzy, tacy na przykład jak Orange Polska, muszą modernizować swoje sieci, by te były w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom kloientów.

Rozwój sieci mobilnej jest związany między innymi z budową nowych stacji bazowych. To jedno z podstawowych działań, które poprawiają pojemność i zasięg. W niecały rok, od września 2022 roku, Orange Polska uruchomił ponad 170 nowych stacji bazowych. Są to zarówno stacje obsługujące 5G, jak i starsze generacje telefonii komórkowej. To sporo, jednak znacznie więcej dzieje się na stacjach eNodeB, które obsługują technologię 4G LTE.

Orange przede wszystkim modernizuje te stacje, których sprzęt i technologia tego wymagają. Na bieżąco rejestrują one stan obciążenia sieci i kontrolują dostępne zasoby radiowe. Dzięki temu pomarańczowy operator wie, że w konkretnym miejscu powinien wzmocnić sieć. W trakcie modernizacji Orange wymienia na stacjach między innymi moduły sterujące BBU (Baseband Units), moduły radiowe RRU (Remote Radio Units), anteny oraz kable i światłowody.

Orange wyłącza 3G

Modernizując stację bazową, Orange przygotowuje ją na wyłączenie sieci 3G i refarming, czyli uruchomienie LTE w paśmie 900 MHz. Nowsza generacja sieci daje możliwość przesłania większej ilości danych przy tych samych zasobach częstotliwości. Wymiana sprzętu pozwala też na uruchomienie nowszych technologii.

Dzięki modernizacji operator może zastosować na stacjach MIMO 4x4 w pasmach 1800, 2100 i 2600 MHz. W takim systemie Orange stosuje cztery anteny nadawcze i cztery anteny odbiorcze, stąd to 4x4. Są więc cztery kanały transmisyjne między nadajnikiem a odbiornikiem, które mogą być wykorzystane jednocześnie do przesyłania i odbierania danych. Oznacza to, że technologia ta pozwala na równoczesne przekazywanie większej ilości danych, co przekłada się na wyższą przepustowość i lepszą jakość sygnału. W starszej wersji Pomarańczowi korzystali z MIMO 2x2. Po zmianie można osiągnąć dwukrotnie większą szybkość transmisji, nawet do 600 Mb/s.

Modernizacja infrastruktury sieciowej oznacza również dokładanie nowych systemów LTE. Obecnie Orange nadaje sygnał LTE na czterech częstotliwościach: 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Ale oczywiście nie wszędzie. Są lokalizacje, w których nie było do tej pory konieczności wykorzystywać wszystkich czterech pasm.

W lokalizacjach, w których zwiększają się potrzeby użytkowników jest taka możliwość, Pomarańczowi dokładają dodatkowe warstwy LTE. Dotychczas stacja mogła korzystać na przykład z dwóch częstotliwości, a po modernizacji – z trzech lub czterech.

A co z 5G? Orange montuje odpowiednie moduły i szykuje stacje do aktywacji usługi 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing). Pozwala ona dzielić częstotliwość 2100 MHz między sieć 4G i sieć 5G. W sposób dynamiczny, czyli na bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb użytkowników i tego, z jakich korzystają telefonów. To takie działanie zastępcze do czasu rozstrzygnięcia aukcji na częstotliwości dedykowane sieciom 5. generacji.

Skala modernizacji stacji bazowych jest o wiele większa niż stawianie nowych. W tym samym czasie, gdy Orange uruchomił 170 nowych stacji bazowych, zmodernizował ponad 3 tysiące już istniejących.

Wszystko dla poprawy jakości

Modernizacja infrastruktury sieciowej Orange zwiększa przepływność w sieci RAN, a jednocześnie zmniejsza przeciążenia. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, średni wzrost przepływności wyniósł około 10%, a średni spadek przeciążeń wyniósł niemal 25% (w okresie od początku 2022 roku do maja 2023 roku). Największy wpływ na taką poprawę ma uruchamianie sygnału na warstwach LTE oraz dodawanie modułów MIMO 4x4. Modernizacja sieci poprawia też efektywność energetyczną sieci LTE. Przy takim samym wydatku energetycznym Orange uzyskuje wyższą pojemność lub większy zasięg.

