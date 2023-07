Orange daje gigabajty. Na początku możesz się zdziwić

W kolejnej edycji akcji „Środy z Mój Orange” pomarańczowy operator rozdaje gigabajty. Przed odbiorem niektórzy użytkownicy aplikacji będą musieli jednak wykonać dodatkową czynność.

W lipcowych edycjach akcji „Środy z Mój Orange” operator proponował dotąd dwumiesięczne dostępy do wybranych usług, był też rabat na produkty marki Philips, a co z lubianymi i zawsze potrzebnymi gigabajtami? Oto i są – można je odebrać od dziś do przyszłego wtorku, 1 sierpnia.

Orange: 10 GB czeka w aplikacji

Tym razem paczka ma 10 GB, co oszczędnym użytkownikom wystarczy na kilka dni, może do następnej takiej okazji. Jak zawsze pakiet jest ważny w aktualnym cyklu rozliczeniowym, tylko na terenie Polski. Po zakończeniu cyklu pakiet wygasa, więc nie zawsze opłaca się go aktywować już dziś. Jest na to czas przez prawie siedem dni do 1 sierpnia. Bonus dostępny jest w zakładce „Dla Ciebie”.

Użytkownicy, którzy nie zaglądali ostatnio do aplikacji „Mój Orange”, mogą napotkać nieoczekiwaną trudność, na szczęście niewielką. Najprawdopodobniej po ostatniej aktualizacji użytkownicy smartfonów z Androidem zostali wylogowani ze swoich kont i muszą się do nich ponownie zalogować. Jeżeli ktoś ma więcej niż dwa konta, to każde będzie musiał dodać osobno.

W większości przypadków sprowadzi się to kilku dodatkowych kliknięć, a dostępy powinny być odtworzone z zapisanych haseł Google, ale jak można przeczytać na Twitterze pod dzisiejszą wiadomością Wojtka Jabczyńskiego, rzecznika Orange, nie wszystkim udało się przejść ten proces bez komplikacji.

Nic nie ma. Za to wywaliło mi aplikacje i musialem się ponownie zalogować, a po zalogowaniu e-mailem nie widzę już konta ojca, które działa na moim adresie email i ja za niego płacę i muszę się co miesiąc logować bo wymysliliwcie debilne zniżki z logowanie do app . Tak, że dzięki — Arkadiusz Jasiński (@arkasza) July 26, 2023

Problemy z pomarańczową aplikacją zdarzają się zresztą częściej. Tydzień temu część użytkowników w ogóle nie mogła odebrać środowego bonusu, bo pojawiały się komunikaty o błędzie lub nie wyświetlała się sekcja „Środy z Mój Orange”. Miejmy nadzieję, że w kolejnych odsłonach akcji operatorowi uda się uniknąć takich problemów.

Zobacz: Orange też ma nowość, która ma związek z Canal+ online

Zobacz: Orange wprowadza zmiany w nju mobile. Nowy plan, więcej GB i telewizja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.