Orange wprowadza zmiany w nju mobile. Nowy plan, więcej GB i telewizja

Orange odświeżył ofertę nju mobile. Operator od dziś zwiększył w niej liczbę GB do wykorzystania, dołożył telewizję i wprowadził nową opcję za 49 zł.

Jak wyjaśnia Orange, nowa taryfa abonamentowa za 49 zł została wprowadzona w odpowiedzi na rosnące, internetowe potrzeby klientów. W tym planie użytkownicy otrzymują rozmowy bez limitu na numery komórkowe i stacjonarne w kraju i w roamingu w UE, SMS-y, MMS-y i pakiet 80 GB, który po roku rośnie do 160 GB, a po 2 latach do 240 GB. Oferowany jest też dostęp do 5G oraz 9,40 GB do wykorzystania w roamingu w UE. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

Ponieważ operator honoruje staż w nju mobile, klienci, którzy mają inny abonament ponad dwa lata i przeniosą się do oferty za 49 zł, od razu dostaną 240 GB internetu miesięcznie.

To jednak nie koniec zmian. W ofercie za 39 zł na start nju mobile daje teraz 50 GB, a po dwóch latach 150 GB. Z kolei w planie za 29 zł – odpowiednio 20 GB i 60 GB.

Nadal obowiązuje też oferta za 19 zł, bez telewizji, z rozmowami oraz 3 GB internetu. Nowy regulamin: Regulamin usługi „nju 19 zł” w ofercie nju na abonament

Telewizja mobilna w nju mobile

Od dziś klienci nju mobile mogą też skorzystać z telewizji mobilnej Orange (pakiet podstawowy) w cenie abonamentu. Od 3 sierpnia oferta będzie dostępna również w ofercie nju subskrypcja (nju komórkowy 29 zł).

W nju na abonament telewizja mobilna dostępna jest dla trzech ofert – 29 zł, 39 zł, 49 zł. Dotyczy tylko numerów głównych.

Klienci nju mobile mogą oglądać pomarańczową telewizję na smartfonie, tablecie lub laptopie, jednocześnie nawet na trzech ekranach. Jest to możliwe w aplikacji Orange TV Go oraz poprzez przeglądarkę internetową na https://tvgo.orange.pl. Dostęp do usługi jest możliwy w każdym miejscu w zasięgu sieci komórkowej lub Wi-Fi, w Polsce i całej UE.

Szczegóły dotyczące kanałów TV do obejrzenia oraz sposobu logowania się do aplikacji znajdują się na stronie oferty: https://www.njumobile.pl/oferta/telewizja-mobilna.

Zobacz: Orange rozdaje jeszcze więcej GB. Pakiet na cale lato, też w nju mobile

Zobacz: Orange: 3 miesiące za darmo w nju mobile

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, nju mobile

Źródło tekstu: Blog Orange Polska