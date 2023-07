Polacy muszą wymienić telefony? Wszystko co trzeba wiedzieć o końcu 3G

T-Mobile już wyłączył sieć 3G, a Orange planuje to wkrótce zrobić. Do tematu odniósł się Urząd Komunikacji Elektronicznej, który wyjaśnia, co to oznacza dla użytkowników telefonii komórkowej.

Technologia telekomunikacyjna ciągle się zmienia. Na początku lat 90-ych wdrożono sieć 2G, która zastąpiła sieć 1G, opartą o analogowe stacje i telefony. Na początku XXI wieku dostaliśmy sieci oparte o technologię 3G. Ta okazała się zbyt kosztowna, dlatego w dość krótkim czasie została zastąpiona przez standard 4G LTE. Technologia ta obecnie dominuje, ale powoli jest zastępowana przez 5G.

Do tego, by dało się korzystać z sieci komórkowych z odpowiednią wydajnością, potrzebne są odpowiednie zasoby radiowe. Operatorzy telekomunikacyjni w Polsce używają obecnie pasm 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Telekomy mają neutralność technologiczną, dlatego to, czy dane pasmo posłuży do świadczenia usług 2G, 3G, 4G czy 5G, zależy tylko od nich.

Ponieważ część pasm była wykorzystywana do świadczenia usług w technologii 3G, z czego korzystało coraz mniej osób, operatorzy postanowili uwolnić zajmowane przez starą generację sieci zasoby i wykorzystać je do zwiększenia pojemności, szybkości i zasięgu technologii LTE.

Wyłączenie 3G – co to oznacza?

Wyłączenie 3G nie oznacza wyłączenia częstotliwości np. 900 MHz czy 2100 MHz w jakich usługi 3G są świadczone. Zmiana starej technologii na nowszą pozwoli więc na tych samych częstotliwościach zaoferować użytkownikom większą jakość usług mobilnych, czyli potocznie mówiąc szybszy mobilny internet. Takie zmiany są zgodne nie tylko z prawem polskim, ale regulowane na poziomie europejskim jak i światowym.

– wyjaśnia UKE

Gdy operator wyłączy sieć 3G, użytkownik nieposiadający telefonu 4G będzie mógł korzystać tylko z sieci 2G. Wciąż umożliwia ona prowadzenie rozmów telefonicznych oraz przesyłanie wiadomości tekstowych.

Kiedy zniknie 3G?

T-Mobile zakończył świadczenie usług w technologii 3G w drugim kwartale tego roku. Wyjątek stanowią niewielkie obszary, w których magentowe 3G zniknie do końca tego roku. Orange rozpocznie rozpocznie wyłączanie sieci 3G w drugiej połowie września 2023 roku. Cały proces Pomarańczowi mają zakończyć w 2025 roku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej dowiedział się, że spółka P4, operator sieci Play, aktualnie nie ma planu wygaszania usług w technologii 3G.

