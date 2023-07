Orange otworzył nietypowy salon. To już drugi

Orange pochwalił się uruchomieniem Zielonego salonu w warszawskim Sezamie, czyli w samym centrum stolicy. To już drugi taki obiekt pomarańczowej sieci. Po co powstał i co można w nim znaleźć?

O pierwszym Zielonym salonie operator informował w styczniu, po uruchomieniu go w Miasteczku Orange przy Alejach Jerozolimskich 160 w Warszawie. To miejsce dość odległe miejsce na mapie stolicy i trudno dostępne nawet dla jej mieszkańców.

Drugi Zielony salon powstał już w centrum Warszawy, w dawnym Sezamie przy ulicy Marszałkowskiej, tam, gdzie działa jeden z największych punktów sprzedaży operatora. Salon ulokowany jest blisko dworców i stacji metra, więc mogą tam zajrzeć nie tylko mieszkańcy stolicy, ale także osoby odwiedzające Warszawę.

Czym jest Zielony salon Orange? Tak jak we wszystkich innych, można w nim dokonać zakupów i skontaktować się z konsultantami, by załatwić bieżące sprawy. Ma też jednak coś szczególnego.

To wyjątkowe miejsce, w którym promujemy ofertę zrównoważonych produktów i usług, zachęcając klientów do wspólnego dbania o planetę. Dostaniecie tam odnowione smartfony i eko-akcesoria, oddacie stary telefon do recyklingu oraz skorzystacie z punktu napraw. Będziecie w pobliżu, koniecznie zajrzyjcie

– zachęca na Facebooku Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange.

W Zielonych salonach operator zamierza zachęcać klientów do zmiany nawyków w kierunku bardziej zrównoważonym i wspólnego dbania o planetę. Salon oferuje nie tylko wybór telefonów z wysoką oceną Eco-Rating (łatwiejszych w naprawie lub mniej obciążających środowisko w procesie produkcji), odnowionych telefonów oraz akcesoriów przyjaznych środowisku, ale pozwala się pozbyć drobnej, zużytej elektroniki. Do specjalnych pojemników można wyrzucić stare, nienadające się już do użytku telefony, a także kable i przewody oraz baterie.

Operator proponuje też odkup telefonów, w zamian oferując bony na tańsze zakupy w salonie. Uszkodzone urządzenia, ale jeszcze nadające się do używania, będzie można sprawnie naprawić w ramach oferty Ochrona Smartfona.

W Zielonych salonach klienci będą się mogli także więcej dowiedzieć na temat działań Orange Polska dla klimatu i środowiska, o celach klimatycznych operatora i postępach w ich realizacji. Wizytówką obiektów są także odświeżony design i cyfrowe rozwiązania, które pozwalają ograniczyć zużycie papieru w salonie niemal do zera.

