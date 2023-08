Netia przedstawia nową ofertę. Umowa na 9 miesięcy

Nie trzeba się długo zastanawiać dla kogo została przygotowana ta oferta.

Od 1 sierpnia w Netii dostępna jest nowa oferta, kierowana głównie do uczniów i studentów. To dostęp do internetu z umową na zaledwie 9 miesięcy. Ceny startują od 40 zł miesięcznie. Usługa jest świadczona na sieci własnej operatora.

Netia przygotowała ofertę bardzo atrakcyjną. Studentów kusi nie tylko krótkim czasem obowiązywania umowy, ale też niedrogim dostępem do rozrywki online. Po doliczeniu rabatów za zgody marketingowe najtańsze łącze (prędkość pobierania danych do 150 Mb/s) będzie kosztować zaledwie 40 zł miesięcznie. To tyle, co duża pizza. Kolejna gratka to pierwszy miesiąc abonamentu gratis.

Pełny cennik wygląda następująco:

Dla tych, którzy są skłonni płacić przynajmniej 55 zł miesięcznie, Netia ma dodatkowo dostęp do usługi Disney+. W tej cenie mieści się abonament wysokości 40 zł na internet oraz Disney+ za 15 zł.

Użytkownicy łączy przewodowych Netii mogą ponadto dokupić na specjalnych warunkach usługi mobilne, działające na świetnej sieci Plusa, oczywiście z dostępem do 5G Ultra. Dostępne są tu 4 taryfy mobilne w cenie od 25 zł. Przy przenoszeniu numeru z innej sieci otrzymasz aż 3 miesiące abonamentu gratis. W trzech wyższych planach taryfowych obowiązuje aktualnie promocja, w ramach której pakiet danych w okresie zobowiązania został podwojony. Dzięki czemu już w taryfie Super (5G) za 30 zł miesięcznie abonenci otrzymują aż 60 GB danych do wykorzystania.

Po 9 miesiącach umowa na internet (z lub bez Disney+) przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a abonament wzrasta o 10 zł. Promocja potrwa do 31 października 2023 roku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia