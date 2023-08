Orange ma nowy prezent na wakacje. Znajdziesz go w aplikacji

Dziś środa, więc Orange Polska ma kolejny prezent dla swoich abonentów. Można go odebrać w aplikacji Mój Orange przez najbliższy tydzień.

Mamy kolejny odcinek akcji Środy z Mój Orange. Na abonentów pomarańczowego operatora czeka nowy prezent, który można odebrać w aplikacji Mój Orange do wtorku, 15 sierpnia 2023 roku, do końca dnia. A dzień później pojawi się tam kolejny prezent.

Nowy prezent, a nawet dwa

Nowy środowy prezent w Mój Orange może się przydać osobom, które planują wyjechać gdzieś na wakacje. Można jednak z tego korzystać również na co dzień, podczas podróżowania samochodem (i nie tylko). O co chodzi? O Nawigację Orange, z której można teraz korzystać przez 2 miesiące zupełnie za darmo. Wystarczy zalogować się w aplikacji Mój Orange, przejść do zakładki "Dla Ciebie" i aktywować prezent.

Jak poinformował Wojtek Jabczyński (rzecznik Orange Polska) na Twitterze X, część z Was może dostać w zamian darmowy pakiet internetowy o wielkości 5 GB.

Dodatkowe szczegóły można znaleźć w regulaminie promocji Środy z Mój Orange.

Zobacz: Orange odpalił połączenia wideo ViLTE

Zobacz: Orange otworzył nietypowy salon. To już drugi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange