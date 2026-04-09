Toya świętuje 35 lat. Teraz wszystko jest po 35 zł

Internet światłowodowy w stałej cenie

Promocja na 35-lecie sieci Toya obejmuje wszystkie dostępne prędkości Internetu stacjonarnego. Nowi klienci mogą wybrać warianty 300 Mb/s, 600 Mb/s lub nawet 1 Gb/s. Przez pierwszy rok użytkowania cena za każdy z tych pakietów wynosi 35 zł miesięcznie.

W ramach abonamentu użytkownicy otrzymują router z dostępem do sieci Wi-Fi. Operator dostarcza urządzenia pracujące w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. W przypadku najwyższych prędkości klienci mogą liczyć na sprzęt wspierający standard Wi-Fi 6. Dodatkowym bonusem jest pakiet bezpieczeństwa, który przez pierwszy miesiąc nie generuje żadnych kosztów.

Telewizja i pakiety łączone

Jubileuszowa stawka dotyczy również propozycji telewizyjnych oraz zestawów typu dwupak. Pakiety o nazwach Oszczędny, Wygodny i Bogaty zostały wycenione na 35 zł miesięcznie. W tym wariancie promocyjna cena obowiązuje przez pierwsze pół roku trwania umowy.

Najbardziej rozbudowany pakiet telewizyjny to dostęp do 189 kanałów, z czego 162 nadawane są w jakości HD, a cztery w UHD. Klienci korzystający z telewizji otrzymują dostęp do platformy TOYA GO. Umożliwia ona oglądanie ulubionych programów na smartfonach, tabletach i komputerach. Możliwe jest także dokupienie pakietów premium, takich jak Canal+ czy Eleven Sports, w obniżonych cenach.

Usługi mobilne z technologią 5G

Oferta komórkowa operatora również wpisuje się w urodzinowy motyw. Plany z paczkami danych 20, 50 oraz 100 GB kosztują teraz 35 zł miesięcznie. Ta cena nie zmienia się przez cały okres trwania zobowiązania, które trwa 12 miesięcy. Poniższa oferta dotyczy nowych abonentów posiadających usługi stacjonarne Toya.

Usługi działają w oparciu o infrastrukturę sieci Play, co gwarantuje ogólnopolski zasięg i wsparcie dla technologii 5G. Każdy z promocyjnych planów oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y. Dotyczy to połączeń wykonywanych w kraju oraz w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Przeniesienie numeru od innego dostawcy jest bezpłatne.