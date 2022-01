T-Mobile rozdaje darmową nawigację po Polsce

T-Mobile przygotował kolejny prezent z cyklu Happy Fridays dla swoich klientów indywidualnych. Mogą oni odebrać bezpłatny dostęp do usługi Nawigacja T-Mobile Mapy Polski na 60 dni za darmo.

Ferie zimowe już ruszyły w niektórych województwach, a w innych dopiero się zaczną. To dobry czas na wyjazdy, podczas których przyda się dobra nawigacja. Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkim podróżnikom, T-Mobile przygotował nową promocję w ramach cyklu Happy Fridays. Tym razem do zgarnięcia jest darmowy dostęp do usługi „Nawigacja T‑Mobile Mapy Polski” na dwa miesiące (a dokładniej 60 dni).

Darmowa nawigacja – jak skorzystać?

Z najnowszej promocji T-Mobile z cyklu Happy Fridays można skorzystać w dniach od 21 do 25 stycznia 2022 roku. Wystarczy w tym celu zalogować się na swoje konto w aplikacji Mój T-Mobile i odebrać prezent. Klienci taryfy GO! mogą włączyć okres promocyjny bezpośrednio w aplikacji Nawigacja T‑Mobile. Z darmowej nawigacji po Polsce można korzystać za darmo przez 60 dni. Po upływie tego czasu opłata wyniesie 12 zł miesięcznie w przypadku klientów abonamentowych lub 3 zł na 7 dni w ofertach na kartę i mix.

Osoby, które nie planują przedłużania subskrypcji, mogą z niej jednak zrezygnować przed końcem okresu promocyjnego – za pomocą wiadomości SMS lub bezpośrednio w aplikacji.

Promocja obejmuje klientów abonamentowych (T, Rodzina) oraz użytkowników ofert T‑Mobile mix (Frii Mix) oraz na kartę (Frii, Hot, Happy oraz GO!). Nie dotyczy ona abonentów lub użytkowników, którzy mają już włączoną usługę „NaviExpoert w T‑Mobile” lub „Nawigacja T‑Mobile” w opcji „Mapy Polski” lub „Mapy Europy”, a także posiadaczy taryfy GO! w wersji TRY, którzy korzystali z usługi w ciągu ostatniego roku.

