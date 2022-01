T-Mobile zrzuca kaganiec. Na taką ofertę czekasz

T-Mobile podczas specjalnej konferencji prasowej zapowiedział wprowadzenie nowej oferty abonamentowej dla klientów indywidualnych. Magentowy operator chce za jej pomocą stworzyć przestrzeń maksymalnej wolności, jako antidotum na wszelkie ograniczenia, z którymi stykamy się w ostatnim czasie.

Patrząc na to, jak nieprzewidywalny jest dziś świat i jak trudno zaplanować przyszłość, przynajmniej w zakresie usług telekomunikacyjnych chcemy dać klientom komfort podjęcia decyzji, po której ani dzisiaj ani w przyszłości nie będą musieli się zastanawiać, czy wybrana oferta będzie odpowiadać na ich aktualne i przyszłe potrzeby. Z tym założeniem przygotowaliśmy oferty nielimitowanego dostępu do Internetu w domu, jakimi są Internet światłowodowy lub ten oparty na infrastrukturze mobilnej, z których korzysta już ponad 400 tysięcy klientów i tak samo jest w przypadku usług mobilnych w telefonie. Ogromne inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną dają nam przestrzeń do tworzenia odważnych ofert.