Orange ma nową ofertę tygodnia. Te smartfony Vivo kupimy taniej

W Orange ruszyła kolejna oferta tygodnia. Tym razem przez cały tydzień taniej można kupić dwa smartfony marki Vivo, modele V21 5G i Y52 5G. Zaoszczędzić można nawet 360 zł.

Vivo V21 5G

Vivo V21 5G to z 6,44-calowym wyświetlaczem AMOLED FullHD+, trzema aparatami fotograficznymi z tyłu (główny o rozdzielczości 64 Mpix) oraz jednym z przodu (44 Mpix), a także MediaTekiem Dimensity 800U pod maską. Do tego 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej oraz akumulator o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

W aktualnej ofercie tygodnia Orange smartfon Vivo V21 5G 4/128 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 55,01 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 47 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 94,95 zł.

Vivo Y52 5G

Dla osób, które potrzebują taniego smartfonu z obsługą sieci 5G, Orange ma w swojej ofercie model Vivo Y52 5G. Ma on duży wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości FullHD+, główny aparat fotograficzny z tyłu o rozdzielczości 64 Mpix oraz MediaTeka Dimensity 700 wewnątrz obudowy. Urządzenie zostało wyposażone w 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, a za zasilanie tego wszystkiego odpowiada bateria o pojemności 5000 mAh.

W ofercie tygodnia Orange smartfon Vivo Y52 5G 4/128 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 35,01 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 27,00 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 64,95 zł.

Aktualna oferta tygodnia w Orange obowiązuje do 25 stycznia 2022 roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów).

