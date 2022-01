Wielka wyprzedaż w Orange. Rusza nowa odsłona promocji dla firm

W Orange trwają poświąteczne wyprzedaże, które potrwają do 2 lutego. Właśnie rusza nowa odsłona promocji, przeznaczona dla klientów biznesowych. W ofercie znajdą oni urządzenia przecenione do 50%.

Orange w wyprzedaży Mega Sale dla firm proponuje między innymi smartfon Samsung Galaxy A52s, który zachowuje rozsądny stosunek jakości do ceny. Z Planem Firmowym M urządzenie z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej jest teraz tańszy o 144 zł (rata miesięczna 52 zł + VAT). Smartfon ma 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz oraz wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych.

Następny model, który można kupić taniej w Orange, to Motorola Moto G50 5G 4/64 GB. Rata za smartfon to 22 zł + VAT miesięcznie w Planie Taryfowym S i łącznie zaoszczędzić można 120 zł. Z kolei Oppo A54 5G 4/64 GB. Urządzenie można kupić w promocji o 168 zł taniej z miesięczną ratą 27 zł + VAT w Planie Firmowym M, a Realme GT Master Edition 5G 6/128 GB jest tańszy o 216 zł. W Planie Firmowym L można go kupić z miesięczną ratą 32 zł + VAT.

Orange ma też coś dla miłośników flagowego sprzętu firmy Apple lub Samsung. iPhone 13 Pro 256 GB kosztuje o 168 zł mniej przy zakupie Planu Firmowego XL z ratą miesięczną za urządzenie w wysokości 170 zł + VAT. Składany Galaxy Z Flip3 5G 8/128 GB został przeceniony o 315 zł i w Planie Firmowym XL wysokość raty wynosi 120 zł + VAT miesięcznie.

W biznesowej ofercie Orange można kupić również inne niż smartfony urządzenia. Na przykład Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm eSIM został przeceniony o 50% (792 zł) i miesięcznie kosztuje 33 zł + VAT z Planem Firmowym M. W najnowszych zegarkach Samsung zdecydował się skorzystać z systemu operacyjnego Wear OS, przygotowanego wspólnie z firmą Google. Dzięki temu można nim płacić zbliżeniowo w sklepach, a także mamy dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange