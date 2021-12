Orange rusza z wielką wyprzedażą. Taniej można kupić smartfony i inne urządzenia

Orange wystartował z poświąteczną wyprzedażą Mega Sale. W jej ramach wybrane smartfony oraz inne urządzenia można kupić nawet o połowę taniej niż zwykle. W niższych cenach dostępne są również akcesoria. Z oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Wyprzedaż potrwa do 2 lutego 2022 roku.

Poświąteczne okazje w Orange

W wyprzedaży Mega Sale klienci indywidualni Orange mogą kupić przecenione smartfony, inteligentne zegarki oraz laptop. Obniżki dotyczą zakupu sprzętu razem z abonentem, także w ofercie Orange Love, a także bez abonamentu w ratach 0%. Na liście są;

Xiaomi Redmi Note 10S 6/128 GB taniej o 288 zł ,

, Realme 8i 4/64 GB taniej o 120 zł ,

, Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6/128 GB taniej o 72 zł ,

, Motorola Moto G50 5G 4/64 GB taniej o 120 zł ,

, Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 GB w "supercenie",

Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm eSIM taniej o 867 zł ,

, Samsung Galaxy Watch4 40 mm eSIM taniej o 504 zł ,

, Huawei Watch 3 Active eSIM taniej o 120 zł ,

, Lenovo IdeaPad 3 taniej o 192 zł ,

, Xiaomi Redmi Note 10S 6/128 GB taniej o 288 zł.

Podane powyżej wielkości obniżek dotyczą zakupu urządzeń z abonamentem 60 zł/mies.

W Orange dla firm do 50% taniej

Klienci biznesowi mogą kupić w pomarańczowej wyprzedaży zegarek Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm eSIM taniej o 50%. W niższych cenach dostępne są również smartfony:

Tańsze akcesoria

Obniżki cen – nawet do 50% – obejmują także akcesoria. Taniej można kupić na przykład słuchawki bezprzewodowe Bluetooth kompatybilne z telefonem, TV, tabletem i laptopem (30 zł taniej – 99,90 zł), ładowarkę samochodową (10 zł taniej – od 25 zł), samochodowy uchwyt do telefonu (15 zł taniej – od 30 zł) czy popsocket – rozkładany uchwyt do stabilnego trzymania telefonu w dłoni, z funkcją podstawki (15 zł taniej – 22,90 zł).

Odnowione smartfony w niższej cenie

W sklepie Orange można także znaleźć odnowione smartfony lub laptopy. Wyglądają i działają tak, jak fabrycznie nowe urządzenia, ale są tańsze. To sprzęty ze zwrotów, a także używane, który dostały drugie życie dzięki profesjonalnej odnowie. Używane, odnowione telefony, spełniają klasę A+, czyli najwyższą z możliwych. A co zrobić ze starym smartfonem, z którego nie korzystamy? Wystarczy przyjść do dowolnego salonu Orange. Podczas wizyty konsultant wyceni smartfon i przekaże bon o jego wartości, do zrealizowania na zakup urządzeń lub akcesoriów. Natomiast używane urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu w salonie Orange. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia.

