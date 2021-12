Posadź las z Orange Flex – usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie

Orange Flex to elastyczna i wygodna oferta bez zobowiązań – nie trzeba podpisywać długoterminowych umów, a Plan komórkowy można dowolnie zmieniać w aplikacji. Do tego jest neutralna klimatycznie. Od tego roku każdy użytkownik Orange Flex może pomóc posadzić las.

Twoje GB mają moc

Orange Flex to oferta niesamowicie elastyczna. Z miesiąca na miesiąc możesz zmienić swój plan, wybierając jeden z czterech dostępnych w aplikacji: od najniższego za 25 zł/mies. aż do najwyższego za 80 zł z 100 GB danych oraz 5G. Jeżeli na Twoim koncie pozostaną niewykorzystane GB, możesz skorzystać z funkcji „Przekaż GB” i podarować je komuś innemu, kto również korzysta z Orange Flex. Możesz też włączyć się do akcji EKO GB i zamienić swoje GB na bioróżnorodny las!

Orange Flex współpracuje z Fundacją Las Na Zawsze. Pierwsza odsłona akcji miała miejsce wiosną 2021 roku. Użytkownicy przekazali wtedy 300 tysięcy EKO GB, co pozwoliło posadzić 10 tysięcy metrów kwadratowych bioróżnorodnego lasu na Kaszubach. Kolejna odsłona pojawiła się w aplikacji w październiku i od tej pory użytkownicy mogą przekazywać swoje GB w dowolnym momencie, bez limitu czasu.

Swoje niewykorzystane GB (zarówno z planu komórkowego, jak i te dokupione) możesz przekazać w dowolnym momencie, bezpośrednio w aplikacji Orange Flex. Mechanizm jest bardzo prosty. Każde 30 GB to 1 m2 bioróznorodnego lasu. Oczywiście możesz przekazać tyle GB, ile chcesz, zaczynając już od 1 GB. Wszystkie EKO GB są zliczane w apce, a za kolejne kroki otrzymujesz specjalne odznaki. Obecnie użytkownicy zbierają GB na wiosenne nasadzenia. Informacje o tym, gdzie i ile m2 zostanie posadzonych, pojawi się w aplikacji oraz na stronie internetowej usługi.

W akcji EKO GB sadzimy lasy na zawsze. Co to oznacza? Lasy Na Zawsze są bioróżnorodne i zarządzanie przez naturę. Nie można ich wyciąć i znajdują się na ziemi, która już zawsze będzie obszarem leśnym. Bo chcemy, żeby ten las był dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla Ziemi.

Stawiamy na rodzime gatunki drzew i krzewów. Sadzimy liściaste gatunki: dęby, lipy, graby, brzozy, osiki oraz krzewy rdzennie polskie w różnym wieku. Taki bioróżnorodny las ma większe szanse przetrwać w obliczu wichur czy susz. To prezent dla nas i wielu, wielu pokoleń!

Orange Flex jest usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie

Orange ogłosiło w tym roku cele klimatyczne, wśród których jest osiągnięcie neutralności netto do 2040 roku. Już teraz operator ma w swoim portfolio usługę neutralną klimatycznie. Jest nią Orange Flex. Jak Flexowi udało się osiągnąć neutralność? Po pierwsze, operator obliczył ślad węglowy, zgodnie z zasadami GHG Protocol. Okazało się, że miesięczne korzystanie z usług telekomunikacyjnych w Orage Flex generuje przez jednego użytkownika 3,273 kg CO 2 e (ekwiwalent dwutlenku węgla). Kolejnym etapem było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ponad 90% emisji związanych jest z zużyciem energii na świadczenie usług. Udało się zredukować emisje dzięki przejściu na energię odnawialną, produkowaną na farmie wiatrowej, która powstała w Wielkopolsce na potrzeby Orange.

Ostatnim etapem jest neutralizacja emisji, których ograniczyć się nie udało. Orange Flex kompensuje te emisje poprzez wspieranie międzynarodowego projektu certyfikowanego przez Gold Standard. W przypadku Orange Flex to ponad 600 ton dwutlenku węgla rocznie. Orange Flex to usługa stworzona dla osób dbających o środowisko, ale również takich, które chcą zacząć bardziej świadomie wybierać usługi, z których korzystają, a które minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko.

