T-Mobile: nowa usługa zmniejsza ryzyko niechcianego przelogowania

T-Mobile wprowadza usługę Border Steering, która zmniejsza ryzyko niechcianego przelogowania się klientów magentowej sieci do sieci zagranicznych na terenach przygranicznych. Pozwoli to uniknąć niespodziewanych kosztów.

Usługa Border Steering jest metodą przeciwdziałania logowaniu się użytkowników przebywających w strefach przygranicznych do zagranicznych sieci. W praktyce oznacza to, że gdy klient T-Mobile znajdzie się blisko granicy, a jego telefon spróbuje zalogować się do sieci operatora zagranicznego, próby przelogowania będą przez kilka minut odrzucane właśnie przez usługę Border Steering.

W tym czasie klient będzie utrzymywany w sieci T-Mobile oraz otrzyma wiadomość SMS informującą o tej sytuacji. Dzięki temu klient zyska czas na ewentualną zmianę ustawień wyboru sieci (wyłączenie roamingu lub ustawienie manualnie operatora) i tym samym uniknięcie niechcianego logowania do sieci zagranicznego operatora. W wielu przypadkach pozwoli to również uniknąć nieoczekiwanych kosztów za połączenia bądź zużycie pakietu danych w sieci zagranicznej.

Po kilku minutach powtarzających się prób przelogowania lub gdy sygnał sieci macierzystej przestanie być dostępny, np. z uwagi na przekroczenie granicy, usługa umożliwi przelogowanie telefonu, jeśli pozwalają na to ustawienia użytkownika.

T-Mobile przekonuje, że dzięki Border Steering spędzanie urlopu, np. w czasie ferii zimowych w górach lub nad morzem, na terenach przygranicznych będzie bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Usługa Border Steeringu jest darmowa dla wszystkich klientów sieci T-Mobile Polska.

