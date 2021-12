T-Mobile rozdaje bezpłatny Internet w roamingu UE

T-Mobile przygotował kolejną promocję z cyklu Happy Fridays. Tym razem w prezencie można otrzymać pakiet 1 GB do wykorzystania podczas podróży zagranicznych po Europie.

Zima to dobry czas na wyjazdy zagraniczne do znanych kurortów narciarskich, ale również do miejsc, w których jest cieplej niż w Polsce. Można w ten sposób zwiedzić Europę oraz poznać lokalne specjały, nie tylko smakowe. Bez względu na cel podróży, przydać się może dodatkowy pakiet internetowy. T-Mobile przygotował taki o wielkości 1 GB w ramach najnowszej, ostatniej w tym roku odsłony akcji z cyklu Happy Fridays.

Jak skorzystać z bonusu?

Bezpłatny pakiet 1 GB będzie czekać na zainteresowanych od czwartku 30 grudnia 2021 roku do niedzieli 9 stycznia 2022 roku w aplikacji Mój T‑Mobile. Prezent można również odebrać za pomocą SMS-a o treści HF, wysłanego na bezpłatny numer 80800. Bonus zostanie aktywowany w ciągu 72 godzin.

Z promocji mogą skorzystać indywidualni klienci abonamentowi (taryfa T), użytkownicy usług na kartę (taryfy: GO!, Frii, Hot, Happy) oraz MIX (taryfa Frii Mix). Dla wszystkich pakiet jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji. Każdy klient z promocji może skorzystać tylko jeden raz.

Pakiet można wykorzystać w strefie roamingowej UE 1A, obejmującej następujące kraje: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Wyspy Kanaryjskie, a także w Albanii, Czarnogórze i Macedonii.

