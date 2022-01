T-Mobile wprowadził usługę, jakiej nie ma żaden z operatorów. Kto skorzysta?

T-Mobile wprowadził kolejne ułatwienia dla osób niesłyszących. Od początku roku we wszystkich salonach sprzedaży oraz poprzez infolinie klienci mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego.

T-Mobile podkreśla, że od kilku lat aktywnie działa na rzecz wsparcia różnorodności oraz włączenia. Jednym z istotnych elementów tej strategii operatora jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Głusi mogą od początku 2022 roku skorzystać ze wszystkich dostępnych form kontaktu. Korzystając ze strony www.t-mobile.pl/c/migam, niesłyszący klienci mogą połączyć się z tłumaczem języka migowego online, który będzie uczestniczył w rozmowie pomiędzy tą osobą a pracownikiem contact centre T-Mobile.

W T-Mobile dążymy do tego, aby klienci byli zawsze w centrum naszych zainteresowań. Chcemy być dostępni dla wszystkich, bez żadnych granic i na takich samych zasadach. Dlatego bardzo się cieszę, że dzięki pracy zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie najlepszych udogodnień dla klientów, udało nam się dziś jako pierwszemu operatorowi w Polsce wprowadzić we wszystkich naszych sklepach oraz na infolinii w pełni profesjonalne rozwiązanie obsługi osób Głuchych. Wierzę, że znacząco poprawi to komfort obsługi naszych klientów oraz będzie budować ich najlepsze doświadczenia i satysfakcję.