Orange się rozpędza i daje więcej darmowych gigabajtów

W każdą środę Orange rozdaje prezenty dla użytkowników aplikacji klienckiej „Mój Orange”. Największą popularnością cieszą się darmowe gigabajty i tym razem również można je odebrać. To więcej niż tydzień temu!

Tydzień temu w akcji „Środy z Mój Orange” Pomarańczowi dali swoim klientom abonamentowym skromne 5 GB internetu. Dobre i tyle, ale taka paczka nie każdemu mogła wystarczyć. Dziś jednak operator podwaja stawkę i daje 10 GB. Czy tyle wystarczy? Dla niektórych to wciąż za mało – może za tydzień będzie jeszcze więcej?

Prezent w postaci 10 GB od Orange można odebrać od dziś (19 stycznia) do przyszłego wtorku, 25 stycznia. Niestety, niezmienna pozostaje główna zasada – jest to prezent dla klientów abonamentowych i Orange Love, za to nie dostali go użytkownicy ofert na kartę. Otrzymaną paczkę można wykorzystać „na co chcesz”, czyli dowolne usługi internetowe na terenie Polski.

Jak odebrać 10 GB w Orange?

Bonusowe 10 GB w Orange wymaga tylko kilku prostych czynności. Należy wejść do aplikacji „Mój Orange”, przejść do zakładki „Dla Ciebie” i kliknąć w baner informujący o promocji, a następnie ostatecznie potwierdzić odbiór. Nie trzeba już wykonywać żadnych działań – gigabajty będą od razu dostępne. Nie trzeba ich odbierać dziś – można je aktywować w aplikacji do przyszłego wtorku. Ważność pakietu obowiązuje do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Trzeba też pamiętać, że możliwość skorzystania z oferty „Środy z Mój Orange” pełnego zalogowania do aplikacji i udzielenia zgód.

