Internet mobilny ma zadyszkę. Nowe częstotliwości dla 5G powinny pomóc

W 2022 roku wyraźna zadyszka dotknęła Internet mobilny w Polsce. Z danych zebranych przez serwis SpeedTest.pl wynika, że po wzroście o 42% w 2021 roku, średnia szybkość pobierania danych z Internetu za pomocą łączy mobilnych wzrosła w minionym roku już tylko o 12%. Pomóc w tym bardzo powinny nowe częstotliwości dla 5G, które powinny zostać rozdysponowane pomiędzy operatorów w nadchodzących miesiącach.

W okresie pandemii COVID-19, czyli przede wszystkim w latach 2020 i 2021, w reakcji na skokowy wzrost ruchu wywołany zdalną pracą i nauczaniem, operatorzy poczynili duże inwestycje. Efektem tego był nie mający precedensu w ostatnich kilku latach wzrost prędkości w sieciach mobilnych w 2021 roku aż o 42%. Osiągnięto go rozbudowując głównie zasięg i pojemność LTE, a tym samym redukując udział powolnego 3G. Pojawili się też pierwsi klienci 5G. Przyrost prędkości pobierania danych w sieciach mobilnych w 2022 roku był już jednak znacznie niższy i wyniósł tylko 12%.

Inwestycje operatorów raczej nie uległy redukcji, biorąc pod uwagę bardzo intensywny "rollout" Play i rozbudowę sieci 5G Plusa, refarming pasma 2100 MHz w T-Mobile i Orange Polska, a u wszystkich operatorów systematyczne zwiększanie udziału stacji z agregacją pasm. Efekty inwestycji są widoczne w 2022 roku na przykład w jeszcze większej marginalizacji ruchu w sieci 3G, przy jednoczesnym wzroście testów w sieci 5G (do 5%). To może sugerować, że prawdopodobnie na skromniejszy przyrost prędkości w 2022 roku miał wpływ rosnący ruch użytkowników, który wraz z coraz większymi „paczkami danych” lub wręcz nielimitowanymi ofertami coraz bardziej wypełnia zasoby radiowe operatorów. Wygląda więc na to, że zapowiedź aukcji na nowe częstotliwości dla 5G pojawia się we właściwym momencie.

Skalę zmian w ostatnich latach SpeedTest.pl przedstawił za pomocą dołączonych poniżej map. Widać na nich, że rok 2021 przyniósł wyraźną poprawę jakości sieci na znacznym obszarze kraju, a w 2022 roku nastąpiło polepszenie w kolejnych częściach kraju z dotychczas słabszą siecią. Widoczny jest też trend do wyrównania jakości sieci mobilnych na jak największym obszarze Polski. Wciąż jest jednak wiele miejsc do poprawy, szczególnie poza miastami.

Na szybkość Internetu w technologii LTE duży wpływ ma agregacja pasm (CA, Carrier Aggregation). Widać to na mapach poniżej, które pokazują osiągane średnie szybkości pobierania danych w sieciach LTE bez agregacji (31 Mb/s dla całej Polski) i z agregacją (56 Mb/s).

T-Mobile na czele rankingu mobilnego

Z opublikowanych przez serwis SpeedTest.pl informacji wynika, że w 2022 roku z najszybszego Internetu mobilnego pod względem szybkości pobierania danych mogli korzystać klienci T-Mobile Polska (44,3 Mb/s). Magentowym po piętach depczą inni operatorzy, w tym Play, który zwyciężył pod względem szybkości wysyłania danych do sieci (11,3 Mb/s). Plus pod każdym względem zajął ostatnie miejsce.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 44,3 10,9 32 671 tys. Play 43,0 11,3 32 935 tys. Orange 42,5 10,8 28 772 tys. Plus 39,0 10,0 37 706 tys.





Ciekawie wygląda sytuacja za grudzień 2022 roku, kiedy różnica między najszybszym i najwolniejszym operatorem to zaledwie 4%. W ostatnim miesiącu minionego roku wygrał Play (43,6 Mb/s), przed Orange (43,4 Mb/s), T-Mobile (43,2 Mb/s) i Plusem (41,4 Mb/s).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zajmujący ostatnie miejsce Plus dysponuje najbogatszymi zasobami częstotliwości (ponad 210 MHz), niemal dwukrotnie większymi niż zajmujący w tym zestawieniu ostatnie miejsce Orange (ponad 113,6 MHz). Jeśli w nadchodzącej aukcji 5G pasma zostaną równo rozdysponowane pomiędzy wszystkich operatorów z Wielkiej Czwórki (taki jest plan), to Plus wciąż będzie miał najwięcej zasobów.

Z drugiej strony spektakularna rozbudowa sieci przez Play i konsekwentne wzrosty prędkości w ostatnich latach wskazują, że nawet przy mniejszym zasobach częstotliwości niż konkurencja, to rosnąca liczba nadajników i systemów 5G/LTE może zdecydować, że to ta sieć zostanie liderem rynku. Nieco słabnąca pozycja T-Mobile, który dominował przez ostatnie lata, może się wiązać z kolei ze znacznym wzrostem ruchu, spowodowanym bardzo silnym promowaniem ofert nielimitowanej transmisji danych. T-Mobile wydaje się kroczyć w kierunku osiągnięcia wolumenu ruchu, który widoczny jest w bardziej obciążonych sieciach Plusa i Play.

W stosunku do 2021 roku, największą poprawę prędkości pobierania odnotowali Plus (+22%) i Play (+21%), przy symbolicznym spadku prędkości w T-Mobile (-2%). Prędkość wysyłania wzrosła najbardziej w Play (+17%), a opóźnienia zostały zredukowane o kilka procent.

5G wciąż najszybsze w Plusie

To, w czym Plus jest jak na razie bezkonkurencyjny, to szybkość pobierania danych z użyciem technologii 5G. Zielony operator jako jedyny używa do świadczenia usług 5G wydzielonego pasma z zakresu 2600 MHz, podczas gdy pozostali muszą się zadowolić współdzielonymi z LTE zasobami z zakresu 2100 MHz. To wpływa na osiągane prędkości oraz przepaść dzielącą Plusa od innych. Co ciekawe, wysoka szybkość pobierania danych nie idzie w parze z szybkością ich wysyłania czy opóźnieniami. Pod tym względem Plus okazuje się najgorszy.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 142,4 18,4 33 53 tys. Play 71,7 21,5 26 44 tys. Orange 69,1 27,4 24 15 tys. T-Mobile 66,2 24,3 28 31 tys.





Technologia 5G przyjmuje się w naszym kraju wolniej w porównaniu z wdrożeniem LTE sprzed 10-ciu laty, i to pomimo znacznego wzrostu pokrycia kraju zasięgiem w 2022 roku, co prezentują zamieszczone poniżej mapy z rozmieszczeniem testów 5G. Technologia piątej generacji już teraz mocno wspiera średnie wyniki dla całej kategorii mobilnej (3G/4G/5G) w Plusie – testy 5G stanowią ok. 7,5% wszystkich testów mobilnych (największy udział ze wszystkich operatorów) i „odpowiadają” już za około 22% wartości średniej prędkości Plusa. Warto też odnotować, że szybszemu rozwojowi 5G w Polsce nie służą również wysokie ceny terminali. W przypadku LTE, były one bardziej przystępne już na samym starcie.

Bardzo dobre parametry 5G Plusa osiągane przy wykorzystaniu pasma 2,6 GHz o szerokości 40 MHz, dają dobry prognostyk dla potencjału planowanych do rozdysponowania w ramach aukcji 5G 4 bloków o szerokości każdy 80 MHz w paśmie 3,4 – 3,6 GHz. Pomimo mniejszego zasięgu nowego pasma, powinniśmy spodziewać się w nowych sieciach 5G średnich prędkości na poziomie 200-300 Mb/s (przynajmniej na początku wdrożenia), co daje już wynik porównywalny ze średnimi dla światłowodu. Oczywiście należy mieć tu na uwadze mniejszą stabilność połączenia 5G w porównaniu z FTTH. W II połowie roku segment mobilny powinien nabrać nowego rozpędu.

Najszybsze smartfony produkuje OnePlus

SpeedTest.pl przeanalizował przy okazji, przy użyciu których smartfonów osiągano największą prędkość pobierania danych z Internetu. Pod uwagę brano producentów z co najmniej 1% udziałem w testach. Wygrał OnePlus ze średnią szybkością 66 Mb/s. Na podium znalazły się też firmy Apple oraz Sony.

Najpopularniejszym producentem smartfonów w testach serwisu SpeedTest.pl okazał się Samsung. W 2022 roku miał on udział na poziomie 41% w ogólnej liczbie testów w polskich sieciach 3G/4G/5G. Drugie miejsce należy do Xiaomi (18%).

