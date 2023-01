Internet domowy jest coraz szybszy. SpeedTest podsumował 2022 rok

Miniony już 2022 rok był kolejnym z rzędu, w którym nastąpiło przyspieszenie Internetu domowego w Polsce. Według serwisu SpeedTest.pl wzrost ten osiągnął 28% dla pobierania danych oraz 27% dla ich wysyłania. To mniej niż w 2021 roku, ale wciąż sporo.

Najszybszy Internet domowy był w T-Mobile

SpeedTest.pl podsumował rok 2022 pod kątem szybkości Internetu w Polsce. Z przedstawionego raportu wynika, że Internet domowy przyspieszył przez rok aż o 28%, osiągając średnia szybkość pobierania danych na poziomie 110 Mb/s. Wzrost prędkości zanotowano również w przypadku wysyłania danych do sieci, do 42 Mb/s (+27% rok do roku). Średni PING poprawił się o około 3%.

O dynamicznym przyroście prędkości Internetu domowego w minionym roku decydowały przede wszystkim migracje klientów do szybszych opcji. Nie bez znaczenia było również dalsze modernizowanie sieci oraz zwiększenie pokrycia sieci światłowodowych. To ostatnie było finansowane zarówno ze środków własnych operatorów, jak też w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

2022 rok przyniósł nowego lidera w kategorii Internetu domowego, którym został T-Mobile (stacjonarny). Magentowy operator przyspieszył do 208 Mb/s dla downloadu i 93,1 Mb/s dla uploadu. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla UPC oraz wielkopolskiej sieci Inea, przy czym ta ostatnia prześciga wszystkich w średniej szybkości wysyłania danych (186,6 Mb/s) oraz ma najlepszy Ping (11 ms).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile Stacjonarny 208,0 93,1 16 0,46 mln UPC 201,1 39,3 18 2,56 mln Inea 199,7 186,6 11 1,00 mln Vactra 175,7 39,0 20 1,95 mln





Najszybsze światłowody mają kolor pomarańczy

W 2022 roku zaobserwowaliśmy wzrastającą nadal popularność i dostępność łączy światłowodowych w technologii FTTH (Fiber To The Home). W porównaniu z innymi technologiami Internetu domowego, były one ponad dwukrotnie szybsze dla pobierania (231 Mb/s vs 89 Mb/s) oraz ponad trzykrotnie dla wysyłania danych (104 Mb/s vs 31 Mb/s), a także oferowały znacznie mniejsze opóźnienia (12 ms vs 25 ms).

SpeedTest.pl podaje, że w 2022 roku liczba gmin, w których odnotowano testy FTTH, wzrosła o 15% w stosunku do 2021 roku. To już 67% gmin w Polsce, jednak do pełnego sukcesu droga wciąż jest długa. Zmiany w ostatnich latach obrazują mapki poniżej.

Ten optymistyczny obraz jest jednak nieco zmącony stosunkowo niskim wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej w ramach programu przez końcowych klientów. Bez wątpienia barierą są ceny. Sieci POPC budowane są zazwyczaj na terenach do tej pory marginalizowanych technologicznie, z zabudową wiejską lub osiedlową, ze zwykle niższymi budżetami domowymi, a paradoksalnie ceny komercyjne usług FTTH są tam z reguły wyższe niż w miastach. Niezmiennie zatem apelujemy o stworzenie choćby czasowej oferty komercyjnej (być może z zachętą ze strony administracji publicznej), która znacznie zwiększyłaby odsetek łączy używanych w stosunku do wybudowanych.

– napisał serwis SpeedTest.pl

W kategorii FTTH najszybszy na koniec 2022 roku okazał się Orange (239,3 Mb/s). Dotyczy to oczywiście pobierania danych z sieci. Pod względem ich wysyłania Inea nie daje szans konkurencji z powodu oferowania symetrycznych łączy swoim klientom. Szczegóły w tabeli poniżej.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 239,3 78,2 11 2,63 mln Inea 225,7 224,1 10 0,75 mln Netia 223,3 95,3 13 0,29 mln T-Mobile Stacjonarny 208,7 93,4 16 0,46 mln





Wi-Fi to wąskie gardło dostępu do Internetu

Kluczowymi czynnikami decydującymi o jakości Internetu są technologia dostępowa oraz router kliencki i obsługiwane przez niego Wi-Fi. Zdecydowana większość połączeń internetowych w domu odbywa się bowiem właśnie bezprzewodowo. Różnice między standardami Wi-Fi są ogromne – tegoroczna analiza testów wykonanych poprzez takie sieci na łączach światłowodowych wskazuje, że najbardziej popularnym standardem jest Wi-Fi 4 ze średnią prędkością zaledwie 75 Mb/s.

Dopiero Wi-Fi 5 daje skokowy przyrost prędkości (275 Mb/s), a jeszcze bardziej imponujące wyniki daje Wi-Fi 6 z ponad 500 Mb/s. Analiza zgromadzonych przez SpeedTest.pl danych pod kątem standardu Wi-Fi dowodzi, że w polskich sieciach FTTH połowa użytkowników korzysta ze starszych technologii połączenia, a wzrost udziału Wi-Fi 6 w ciągu roku z 1 do 4% nie wskazuje na szybką poprawę tej sytuacji. Za gros tego przyrostu odpowiada zresztą jeden operator – Orange.

Podobne wnioski można wyciągnąć z analizy częstotliwości – aż 38% testów Wi-Fi w sieciach FTTH było realizowanych w paśmie 2,4 GHz ze średnią prędkością zaledwie 41 Mb/s. Tak, 2 na 5 testów w najlepszych jakościowo sieciach w Polsce kończy się wynikiem sporo niższym niż jest potencjalnie możliwy do osiągnięcia.

Od lat obserwujemy pewną niekonsekwencję działania – w znacznej części operatorzy dbają głównie o sieć dostępową, oszczędzając na sprzęcie abonenckim, co przy dość szybko zmieniających się standardach Wi-Fi ma kluczowe znaczenie dla odczuwanej przez użytkowników jakości. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na osiągane szybkości/zasięg jest rozkład siły sygnału Wi-Fi w domu/mieszkaniu klienta, ale poprawa tego zagadnienia jest jeszcze bardziej zaniedbana. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania typu MESH.

– wyjaśnia SpeedTest.pl

Natomiast poniższe mapki pokazują rozmieszczenie testów w technologii Wi-Fi 6 w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat.

A jak to wszystko wyglądało w sieciach mobilnych? Tego się dowiesz z naszej kolejnej wiadomości – link dodamy poniżej, jak skończymy.

Zobacz: Orange podsumowuje 2022 rok. Więcej 5G, mniej CO2, światłowód 10 Gb/s...

Zobacz: Orange: „zmądrzało” aż 51 miast i gmin z całej Polski

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, SpeedTest.pl

Źródło tekstu: SpeedTest.pl