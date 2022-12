Plus podnosi ceny. Jedna z opłat zmienia nazwę

Operator sieci Plus zapowiedział zmiany w cennikach swoich ofert na kartę, również w Plushu. Od lutego wzrosną ceny usług, natomiast opłata za brak aktywności zostanie zastąpiona opłatą za utrzymanie numeru.

Polkomtel zapowiedział zmiany w cennikach ofert Plus na kartę i Plush na kartę. Wzrosną ceny podstawowych usług, pojawi się opłata za połączenie z obsługą klienta, z kolei opłata za brak aktywności stanie się opłatą za utrzymanie numeru. Opisane poniżej zmiany zaczną obowiązywać od 7 lutego 2023 roku.

Jeśli nie akceptują Państwo opisanych w komunikacie zmian, to mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy. Nie przysługuje nam prawo do naliczania opłat z tytułu kar umownych lub z przyznanych ulg. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 7 lutego 2023 r.

– czytamy w komunikacie Plusa

Wyższe ceny usług podstawowych

Od 7 lutego przyszłego roku w Plusie na kartę zaczną obowiązywać następujące stawki za usługi podstawowe:

minuta połączenia głosowego – 0,49 zł (wzrost z 0,39 zł),

(wzrost z 0,39 zł), wiadomość SMS – 0,29 zł (wzrost z 0,25 zł),

(wzrost z 0,25 zł), wiadomość MMS – 0,49 zł (wzrost z 0,30 zł, 0,35 zł i 0,40 zł, zależnie od taryfy).

Powyższe zmiany dotyczą taryf: Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę oraz JA + Internet Na Kartę.

W przypadku Plusha na kartę (taryfy Nowy Plush, Plush bez limitu, Plush na kartę) zmiany wyglądają tak:

opłata za minutę połączenia – wzrost z 0,35 zł do 0,39 zł ,

, opłata za wiadomość SMS – wzrost z 0,20 zł do 0,25 zł.

Opłata za połączenie z obsługa klienta

W taryfach Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na kartę I oraz Sami Swoi zostanie dodana jednorazowa opłata za połączenie z numerem Działu Obsługi Klienta, czyli 2601. Wyniesie ona 1,97 zł. Jak informuje operator sieci Plus, numer 2601 nie jest przeznaczony do kontaktów w sprawie umów zawartych od 25.12.2014 roku przez konsumentów.

Opłata za utrzymanie numeru

Z cenników Plusa na kartę i Plusha na kartę zniknie opłata za brak aktywności. W jej miejsce pojawi się opłata za utrzymanie numeru. Dotyczy to taryf Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę oraz JA + Internet Na Kartę, a także Nowy Plush, Plush bez limitu i Plush na Kartę.

Opłata za utrzymanie numeru wyniesie 5 zł, czyli będzie wyższa od opłaty za brak aktywności (3 zł). Będzie ona pobierana po upływie 30 dni (720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie, jeśli suma wydatków w ciągu 30 dni (720 godzin) nie przekroczy 5 zł. Kwota ta uwzględnia:

wydania z wartości konta łącznie min. 5 zł na połączenia głosowe, wiadomości SMS/MMS oraz Internet,

doładowania konta,

zakup usług/pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie uzytkownika).

W przypadku wydanie w ciągu 30 dni mniejszej kwoty niż 5 zł, opłata za utrzymanie konta zostanie pomniejszona o tę kwotę. Na przykład, jeśli użytkownik wyda 4 zł, opłata za utrzymanie konta wyniesie 1 zł.

Jeżeli stan wartości konta użytkownika na moment pobrania opłaty za utrzymanie numeru w sieci wynosi mniej niż wysokość tej opłaty, będzie ona pobierana w wysokości salda konta. Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za utrzymanie numeru. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków,

Zmieniane dokumenty

Poniżej znajdziesz linki do zmienianych cenników i regulaminów ofert Plus na kartę i Plush na kartę. Usunięte lub dodane treści mają kolor czerwony.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus