W Plusie na kartę wymienisz środki na kod rabatowy

Plus ma promocję dla wybranych użytkowników zielonej oferty na kartę. W jej ramach można wymienić posiadane na koncie środki na kod rabatowy, który można wykorzystać do zakupu smartfonu lub innego urządzenia czy akcesorium w niższej cenie.

Promocja „Wymiana środków” trwa od 24 listopada 2022 roku do odwołania i adresowana jest do użytkowników ofert Plus na kartę, Simplus, Sami Swoi oraz 36i6, którzy mają co najmniej 100 zł na koncie zgłoszą się do niej po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS-a od spółki Polkomtel. W ramach promocji można wymienić zgromadzone na koncie środki na kod rabatowy, który obniża cenę wybranych smartfonów i innych urządzeń, a także akcesoriów do nich. Pełna lista produktów znajduje się w załączniku do regulaminu.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści 100, 200 lub 300 na numer 80180, w zależności od kwoty, jaką chcemy wymienić na kod rabatowy. szczegóły w tabeli poniżej. W ciągu 72 godzin operator pobierze nam z konta odpowiednią kwotę i przyśle SMS-em kod rabatowy.

Minimalna wartość konta Hasło Kwota pobrana z konta Kwota przyznanego kodu rabatowego 100 zł 100 100 zł 100 zł 200 zł 200 200 zł 200 zł 300 zł 300 300 zł 300 zł



Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie oraz znajdowanie się w okresie ważności konta dla usług wychodzących.

Promocja nie obejmuje pakietów kwotowych znajdujących się na koncie użytkownika. Otrzymany kod można zrealizować wyłącznie w wybranych promocjach w sklepach stacjonarnych spółki Polkomtel. Ich listę można znaleźć pod tym adresem.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

