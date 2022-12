T-Mobile ma nową ofertę, która zastąpi MIX-a

T-Mobile już nie chce MIX-a. Oferty tego rodzaju zostały 1 grudnia wycofane ze sprzedaży, a w zamian pojawiła się oferta na doładowania z telefonem. Łączy ona usługi dostępne w T-Mobile na kartę, umożliwiając jednocześnie zakup smartfonu.

Różnimy się od siebie, mamy odmienne potrzeby, plany i ambicje. To, co nas łączy to potrzeba pozostania w kontakcie. Nieważne czy swój pakiet internetu wykorzystujemy do pracy czy rozrywki, rozmów z najbliższymi, planowania podróży, czy nawet podboju świata – pewne jest natomiast, że bez wygodnego dostępu do sieci trudno jest nam funkcjonować. W T-Mobile doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego wprowadzamy nową ofertę, w której czekają atrakcyjne smartfony za które klient płaci w formie doładowania konta, bez harmonogramu spłaty rat czy ryzyka wzrostu oprocentowania.

– napisał T-Mobile

Nowy MIX to nie MIX

Dzień 1 grudnia 2022 roku przejdzie do historii jako koniec oferty T-Mobile MIX. Chociaż nie do końca, ponieważ zastępująca ją oferta działa częściowo na podobnych zasadach, jednak zupełnie inaczej się nazywa. Co więcej, sam magentowy operator informuje, że w ofercie na doładowania z telefonem zostały wykorzystane wszystkie udogodnienia dostępne w taryfie Frii MIX.

Nowa oferta T-Mobile została przygotowana w oparciu o ofertę na kartę za 35 zł i czerpie ze wszystkich jej benefitów. Do proponowanego pakietu usług klient wybiera urządzenie, za które co miesiąc zapłaci łączną opłatę z pakietem T-Mobile.

Podstawą miesięcznego doładowania jest kwota 35 zł w całości przeznaczona na nielimitowane rozmowy, SMS-y i 40 GB internetu w technologii 5G. Drugim elementem jest opłata za telefon, a ta uzależniona jest od modelu, który wybierzemy. Może ona wynosić nawet 5 zł, jeżeli wybierzemy telefon klasyczny (wówczas miesięczne doładowanie wyniesie łącznie 40 zł) do maksymalnie 35 zł w przypadku smartfonu o wartości 800-1200 zł (wysokość łączna miesięcznego doładowania to w tym przypadku 70 zł). Innymi słowy – doładowując comiesięcznie łączną kwotę opłacamy usługę oraz spłacamy telefon. Polecanym przez magentowego operatora jest model T Phone 5G, który możemy mieć za 199 zł na start w doładowaniu miesięcznym 70 zł.

Umowa obejmuje 24 doładowania stałą kwotą, nie istnieje jednak żaden harmonogram rat, więc można dokonać ich spłaty szybciej, jeżeli pojawi się taka chęć. W ofercie dostępne są różne telefony, w tym takie z dostępem do sieci 5G, oraz akcesoriów typu smart watch. Osoby, które przenoszą numer do T-Mobile mogą otrzymać nawet 4 miesiące korzystania z oferty bez opłat, aż do czasu przeniesienia numeru.

Bonusy na cały rok

T-Mobile przygotował bonus dla osób, które skorzystają z nowej oferty. To znany użytkownikom T-Mobile na kartę „Rok internetu za darmo”, czyli 1200 GB przez 365 dni (12 pakietów po 100 GB). Gigabajty z oferty kumulują się, a klient może z nich skorzystać do końca umowy terminowej. Usługa jest dostępna w aplikacji Mój T-Mobile w ciągu 31 dni od podpisania umowy lub aneksu w nowej ofercie.

Happy BOX-y dla dzieci

Podobnie jak w T-Mobile MIX, w nowej ofercie znajdą się zestawy Happy BOX. Do smartfonu Realme C31, Oppo A17, T Phone 5G lub Samsung Galaxy A04s najmłodsi otrzymają gadżety z Nelą Małą Reporterką, czyli najnowszą książkę o Amazonii – „Nela i wrota do Amazonii” oraz kolorową maskotkę tukana tęczodziobego.

Więcej informacji o nowej ofercie można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl.

