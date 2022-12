Orange na mikołajki: smartfony nawet 792 zł taniej

Zbliżają się mikołajki i z tej okazji Orange zapoczątkował nową akcję promocyjną. W specjalnej ofercie można kupić wybrane smartfony taniej. Pomarańczowi przygotowali też akcesoria z obniżkami do 50%.

W nowej ofercie Orange na mikołajki znalazło się kilka ciekawych propozycji, choć nie jest to typowa okazja dla najbardziej oszczędnych. Do 7 grudnia operator obniżył ceny wybranych smartfonów nawet o 792 zł – dotyczy to ofert z wybranymi abonamentami, ale również zakupów bez umowy.

Do wyboru są następujące telefony:

Sony Xperia 1 IV 5G 12/256 GB za 4752 zł zamiast 5544 zł (abonament za 85,00 zł),

12/256 GB za zamiast 5544 zł (abonament za 85,00 zł), zestaw Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB + Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB za 3923,64 zł zamiast 4320 (abonament za 65,00 zł),

128 GB + 4/64 GB za zamiast 4320 (abonament za 65,00 zł), Xiaomi Redmi 10 5G 4/64 GB za 1032 zł zamiast 1104 zł (abonament za 65,00 zł),

4/64 GB za zamiast 1104 zł (abonament za 65,00 zł), Sony Xperia 10 IV 5G 6/128 GB za 1296 zł zamiast 1728 zł (abonament za 65,00 zł) + 199 zł opłaty na start, czyli razem 1495 zł ,

6/128 GB za 1296 zł zamiast 1728 zł (abonament za 65,00 zł) + 199 zł opłaty na start, czyli razem , Sony Xperia 5 IV 5G 8/128 GB za 4032 zł zamiast 4680 (abonament za 85,00 zł) + 99 zł opłaty na start, czyli razem 4131 zł.

Te same urządzenia można kupić bez umowy, ale ceny są wyższe:

Sony Xperia 1 IV 5G 12/256 GB za 5499 zł ,

, zestaw Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB + Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB za 4222,08 zł ,

, Xiaomi Redmi 10 5G 4/64 GB za 1034 zł ,

, Sony Xperia 10 IV 5G 6/128 GB za 1799 zł ,

, Sony Xperia 5 IV 5G 8/128 GB za 4498,92 zł.

Zakupy za te telefony rozkładane są na 24 lub 36 rat w zależności od oferty. Więcej szczegółów na stronie: https://www.orange.pl/lp/mikolajki-w-orange-na-abonament.

Mikołajkowe obniżki cen dotyczą także wybranych akcesoriów z obniżkami wynoszącymi nawet 50%. W ofercie znalazły się m.in. lampka i głośnik Bluetooth Luminus, pływający głośnik Bluetooth i lampka 2w1, słuchawki bezprzewodowe Digital Buds, 360° obrotowy uchwyt na telefon oraz zestawy do vlogowania.

Tę część oferty można zobaczyć tutaj: https://www.orange.pl/zobacz/przewodnik-po-prezentach.

Zobacz: Orange z nową promocją. Zobacz, ile możesz zaoszczędzić

Zobacz: Orange daje zniżki. Można sporo zaoszczędzić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange Polska