Play ma podwójne standardy. Uważaj, co podpisujesz

Play dostosowuje swoją ofertę do tego, z jakich kanałów sprzedaży korzystamy. Oznacza to, że z pozoru to samo może inaczej wyglądać online, a inaczej w salonie. Problem pojawia się wtedy, gdy brakuje informacji, że dane warunki są dostępne tylko przy sprzedaży przez Internet.

Z okazji minionego święta wyprzedaży, czyli Black Friday 2022, operator sieci Play przygotował dla swoich klientów (lub potencjalnych klientów), różne promocje. Jedną z nich była oferta Internetu bezprzewodowego z paczką 100 GB w kraju w cenie 20 zł miesięcznie. Cena ta uwzględnia rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe, a dołączony do opisu regulamin jest datowany na 2 czerwca 2022 roku ze zmianami z 1 lipca 2022 roku.

Jeden z Czytelników portalu TELEPOLIS.PL chciał skorzystać z tej promocji i udał się do punktu sprzedaży fioletowej sieci. Tam spotkało go zaskoczenie, ponieważ regulamin, który otrzymał już po podpisaniu umowy (na ekranie tabletu) był inny niż dołączony powyżej. W tym drugim regulaminie, z ostatnimi zmianami z 15 listopada 2022 roku, pojawiła się jedna niewielka, ale istotna zmiana. Przewidziano w nim, że cena abonamentu wzrośnie od 25 miesiąca o 10 zł. Tego regulaminu nie ma na stronie play.pl.

Nasz Czytelnik uznał, że został wprowadzony w błąd, ponieważ czego innego dowiedział się na stronie play.pl, a co innego otrzymał w salonie.

Co na to Play?

O wyjaśnienie powyższych rozbieżności poprosiłem biuro prasowe Play. W odpowiedzi otrzymałem informację, że Play dostosowuje swoją ofertę do kanału sprzedaży. Czyli co innego może być dostępne w sprzedaży online, a co innego w salonie.

Play proponuje klientom zróżnicowane promocje i oferty tak, aby każdy klient mógł wybrać dla siebie najkorzystniejszą opcję. Swoje propozycje dostosowujemy także pod kątem tego, w jakim kanale sprzedaży podpisywana jest umowa. Niektóre z nich są dostępne jedynie przy zakupie online, inne jedynie w salonach – stąd też nie publikujemy wszystkich regulaminów na stronie internetowej. Tak jest w tym wypadku – to są dwie różne oferty.

– napisał Krzysztof Sylwerski z Play

Czy Play wprowadził klientów w błąd?

Z całą sytuacją i z odpowiedzią Play jest jeden problem. Pomimo poświęcenia temu sporej ilości czasu i uwagi, na stronie play.pl czy w dostępnym tam regulaminie opisywanej promocji nie znalazłem żadnej informacji o tym, że z oferty można skorzystać wyłącznie online. Co więcej, sam regulamin zawiera między innymi taki fragment:

Korzystając z tej promocji, w przypadku zawarcia Umowy w Punkcie Sprzedaży P4 z routerem, jesteś uprawniony w ciągu 14 dni do odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów opłaty specjalnej/kary umownej. Ponosisz jedynie koszt opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 zł.

Można więc domniemywać, że ten konkretny regulamin dotyczy nie tylko oferty online. W mojej ocenie nasz Czytelnik rzeczywiście mógł się poczuć wprowadzony w błąd.

Do biura prasowego Play wysłałem prośbę o wyjaśnienie tej kwestii. Gdy otrzymam odpowiedź, dołączę ją w aktualizacji tej wiadomości.

