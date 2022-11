Premium Mobile podwaja gigabajty. Nawet 220 GB

Po kilku miesiącach milczenia z nową promocją przypomina się Premium Mobile. Operator przez trzy miesiące podwaja gigabajty w abonamencie, a w najwyższym planie można ich mieć nawet 220 GB. Niestety, jest to okazja tylko dla określonej grupy klientów.

Trwająca już, ale ogłoszona dziś promocja skierowana jest do nowych klientów sieci. Od teraz każdy, kto przeniesie swój numer do Premium Mobile na abonament, otrzyma dwa razy więcej GB w wybranej taryfie przez pierwsze trzy miesiące. Maksymalnie można więc dostać nawet 220 GB i co ważne, w trzech oferowanych planach korzystać z nich również w technologii 5G.

Oferta dotyczy czterech najwyższych planów. Operator proponuje w nich:

Freedom2 za 24,70 zł miesięcznie – 60 GB (standardowo 30 GB),

(standardowo 30 GB), Freedom3 za 29,70 zł miesięcznie – 80 GB (standardowo 40 GB),

(standardowo 40 GB), Freedom4 za 39,70 zł miesięcznie – 120 GB (standardowo 60 GB),

(standardowo 60 GB), Freedom5 za 54,70 zł miesięcznie – 220 GB (standardowo 110 GB).

W każdej z tych ofert klient otrzymuje rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Z wyjątkiem planu Freedom2 dostępna jest także usługa łączności 5G. Z tego standardu użytkownicy sieci mogą korzystać, logując się do przekaźników Plusa.

Po trzech miesiącach bonusowe stawki wrócą do poprzedniego poziomu 30, 40, 60 i 110 GB, jednak to i tak dość duży zapas. Premium Mobile powiększył je do takich wielkości w maju 2022 r.

Promocja na podwojone GB trwa od 25 listopada 2022 r. do odwołania.

Żeby skorzystać z oferty, należy wejść na stronę https://premiummobile.pl/przenies-numer i wypełnić wniosek o przeniesienie numeru. Można to też zrobić poprzez infolinię lub punkt sprzedaży.

Szczegóły w regulaminie:

Zobacz: Premium Mobile dodaje gigabajty do abonamentów

Zobacz: Premium Mobile zaatakowane, mogły wyciec poufne dane

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Premium Mobile

Źródło tekstu: Premium Mobile