Plus z nowymi stawkami w roamingu UE i promocją dla Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2023 roku zmieniają się warunki świadczenia usług w ramach roamingu UE. Z tego powodu Plus opublikował zmienione wersje swoich regulaminów. Operator ma też nową promocję dla Wielkiej Brytanii, której unijne regulacje nie dotyczą.

Na początku 2023 roku zmienią się hurtowe ceny za odebrane połączenia oraz transmisję danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. W związku z tym Plus zmienia warunki świadczenia usług w roamingu UE. Zaczną one obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku i polegają na:

obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu UE za: odebrane połączenie głosowe – 0,22 zł za 10 minut, wysłaną wiadomość MMS – do 0,10 zł za 10 wiadomości, transmisję danych – do 10,43 zł za 1 GB,

obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu UE za transmisję danych – do 10,43 zł za 1 GB,

podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu UE (zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach dołączonych poniżej).

Zmiany dotyczą cenników i regulaminów promocji roamingowych, Taryfy europejskiej dla postpaid oraz Taryfy europejskiej dla postpaid 2, Taryfy europejskiej dla Mix oraz Taryfy europejskiej dla Mix 2. Zakres i treść zmian wprowadzanych w danym dokumencie zostały zaznaczone kolorem w dołączonych niżejdokumentach.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, klientom Plusa przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2023 roku. Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, operator sieci Plus będzie uprawniony do dochodzenia od kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany

Dokumenty Plus Abonament:

Dokumenty Plus MIX:

Dokumenty Plus dla Firm:

Dokumenty Plus Internet:

Cenniki roamingowe:

Dokumenty B2B:

Promocje dla Wielkiej Brytanii

Również 1 stycznia 2023 roku wystartują promocje „Brytyjska 2” oraz „Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 2”. Na ich podstawie do 30 czerwca przyszłego roku. będą obowiązywały następujące opłaty za połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze:

dla klientów ofert abonamentowych: połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru do Polski oraz w obrębie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru, a także połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru – 0,29 zł/min. (naliczanie sekundowe), wysyłanie SMS-ów z Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru – 0,23 zł/szt., wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru – 0,23 zł/szt., transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru – 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB),

dla użytkowników ofert na kartę i Mix w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush i Mix X: połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru oraz połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru: w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł/min. (naliczanie sekundowe), w taryfie Nowy Plush – 0,39 zł/min. (naliczanie sekundowe), w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł/min. (naliczanie sekundowe), wysyłanie SMS-ów z Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru: w taryfach Prosto na Kartę, Nowy Plush, Mix X – 0,35 zł/szt., w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,29 zł/szt., wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru: w taryfach Prosto na Kartę i Mix X – 0,35 zł/szt., w taryfie Nowy Plush – 0,40 zł/szt., w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł/szt. transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru – 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB).



Za połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru dla abonentów oraz użytkowników ofert na kartę i Mix w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X stawki będą naliczane jak dla państw Unii Europejskiej, zgodnie z cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta klient Plusa.

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji „Brytyjska 2” oraz regulaminie promocji „Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 2”.

Zobacz: T-Mobile ma nową ofertę, która zastąpi MIX-a

Zobacz: Orange na mikołajki: smartfony nawet 792 zł taniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Plus