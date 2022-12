Vectra zaskakuje nową ofertą. Tego w Polsce jeszcze nie było

Vectra ruszyła z nową ofertą i zaoferowała dostęp do gamingowego serwisu Blacknut. Klienci zyskają dzięki temu dostęp do setek gier w chmurze. Nowi abonenci otrzymają też pad Shaks S2, kompatybilny z dekoderem TV Smart 4K BOX.

Vectra przygotowała nową propozycję skierowaną do miłośników gier. Jako pierwszy operator w Polsce od dziś oferuje wszystkim obecnym, jak i nowym klientom, dostęp do Blacknut.

Jest to usługa strumieniowania gier online, która dostarcza użytkownikom natychmiastowy dostęp do około kilkuset tytułów. Aby korzystać z najlepszych gier, nie jest wymagany komputer o mocnych komponentach, wystarczy dowolne urządzenie podłączone do sieci.

Zobacz: Telewizory Samsung z bogatszą kolekcją gier w chmurze

W usłudze Blacknut użytkownicy mogą korzystać z gier bez instalowania ich na swoim urządzeniu. Potrzebny jest jedynie sprzęt z dostępem do internetu (dekoder TV Smart 4K BOX, komputer stacjonarny, telewizor z systemem Android, telefon czy tablet) oraz dowolny kontroler.

W ramach miesięcznej subskrypcji użytkownik zyskuje dostęp do ponad 500 gier (w tym 150 produkcji w języku polskim, których liczba sukcesywnie rośnie z miesiąca na miesiąc), 5 profili graczy, w tym profil z opcją kontroli rodzicielskiej, na których może grać jednocześnie na wielu ekranach.

Wśród tytułów znajdują się klasyki z gatunku gier akcji, retro, wyścigówek i wielu innych. Jest parę tytułów znanych z konsol i pecetów – jak „Metro 2033 Redux”, „Metro Exodus”, „Jagged Alliance: Rage!” czy „Saints Row IV”.

Klienci Vectry przy wyborze nowych usług – na internet oraz internet z telewizją – lub przy przedłużaniu umowy mogą skorzystać z Blacknut za 29,99 zł/mies.

Dla użytkowników zawierających kontrakt na co najmniej 12 miesięcy pojawia się także możliwość uzyskania bezprzewodowego pada Shaks S2, kompatybilnego z dekoderem TV Smart 4K Box, co operator wycenił na 15 zł/mies.

Z platformy Blacknut skorzystać będą mogli obecni abonenci – decydując się na dokupienie usługi, zapłacą 44,99 zł/mies., w tym pierwszy miesiąc za 0 zł przy umowie na 12 miesięcy.

Więcej szczegółów o platformie Blacknut dostępnej w Vectrze można znaleźć na stronie internetowej operatora: https://www.vectra.pl/blacknut.

Zobacz: Vectra rozwiązała worek z prezentami. HBO Max na rok za darmo

Zobacz: Google znów to robi – zamyka usługę. To spektakularna porażka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra