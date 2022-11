Telewizory Samsung z bogatszą kolekcją gier w chmurze

Samsung zapowiedział, że na wybrane telewizory marki z 2021 roku i nowsze trafią aplikacje do streamingu gier Xbox, Nvidia GeForce Now i Utomik. Również w Polsce. W przyszłym roku do tego zestawu ma dołączyć platforma Blacknut.

Coraz więcej graczy może korzystać ze streamingu gier za pośrednictwem urządzeń Samsung Smart TV bez konsoli. Teraz do listy aplikacji partnerów, oprócz Xboxa, dołączą Nvidia GeForce NOW oraz Utomik, które trafią na telewizory z 2022 oraz 2021 roku. Tym samym skorzystają z nich posiadacze takich modeli, jak Excellence Line 8K, Neo QLED, QLED, The Frame, The Serif czy The Sero. Aktualizacje oprogramowania rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą dostępne również dla telewizorów zakupionych w Polsce.

2022 rok przyniósł wiele zmian na rynku gamingowym, a granie w chmurze na stałe wpisało się w domową rozrywkę. Aplikacja Xbox trafiła na telewizory Samsung z 2022 roku, co pozwoliło grać bez konieczności posiadania konsoli. Wystarczy szybkie, stabilne łącze, subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler. Teraz jeszcze więcej osób skorzysta z tej możliwości, bowiem aplikacja dostępna będzie na wybrane telewizory Samsung z 2021 roku.

Gdy na początku tego roku w modelach telewizorów z 2022 r. zostały wprowadzone aplikacje do gier w chmurze, głównym pytaniem, które otrzymywaliśmy, było „kiedy streaming gier będzie dostępny na moim telewizorze z 2021 roku?”. Dziś z radością możemy podzielić się z naszymi fanami informacją, że jeszcze przed końcem roku będą mogli zagrać w swoje ulubione gry. Używając dowolnego wiodącego kontrolera do gier z obsługą Bluetooth i połączenia z Internetem miliony graczy – za pośrednictwem aplikacji partnerskich – będą mogły na wybranych telewizorach Smart TV z 2021 r. uzyskać dostęp do obszernej biblioteki gier, od najlepszych produkcji wysokobudżetowych po najgorętsze gry niezależne i retro. Wszystko to sprawia, że telewizory Samsung są obecnie preferowanym rozwiązaniem do streamingu gier.

– powiedział Mike Lucero, dyrektor ds. produktów gamingowych Zespołu ds. działalności usługowej na Amerykę Północną w Samsung Electronics

Nvidia GeForce NOW w 4K na Samsung Smart TV

Już za kilka tygodni gracze korzystający z GeForce NOW będą mogli streamować gry PC w natywnej rozdzielczości do 4K i 60 klatkach na sekundę na telewizory Samsung z 2022 i 2021 roku. Bez konieczności pobrania plików, ich instalacji, łatek czy aktualizacji. Jest tylko jeden warunek. Aby uzyskać lepsze wrażenia, w tym rozdzielczość 4K, większą liczbę klatek na sekundę, RTX ON, priorytetowy dostęp do serwerów gier NVIDIA i dłuższe, ośmiogodzinne sesje, wymagane jest członkostwo premium w usłudze GeForce NOW.

Blacknut dołączy do oferty streamingowej gier Samsunga

Usługa subskrypcji Blacknut Cloud Gaming to katalog ponad 500 gier premium na komputery PC i konsole. To także największy nieograniczony dostęp do gier na ekranach telewizorów. Blacknut posiada funkcję „kliknij i graj”, pozwalając maksymalnie pięciu graczom grać jednocześnie na dowolnym kompatybilnym smartfonie, komputerze lub Smart TV. Biblioteka Blacknut dostarcza wiele tytułów, obejmujących klasyczne gry AAA, znane niezależne produkcje, przygody napędzane historią, strategie, a także największą kolekcję gier wyścigowych i sportowych. Użytkownicy Blacknut mogą cieszyć się uznanymi hitami, takimi jak Metro Exodus, Overcooked, a także ogromną kolekcją gier Disneya.

Blacknut wprowadza do telewizorów Samsung największy katalog gier w chmurze w ramach jednej subskrypcji. Zaprojektowaliśmy Blacknut z myślą o rodzinnej platformie gier, dlatego oferujemy pięć profili, które umożliwiają graczom jednoczesną grę. Wprowadzenie naszej usługi na urządzenia Samsung pozwala doświadczyć przyszłości gier większej liczbie graczy.

– powiedział Nabil Laredj, wiceprezes ds. rozwoju biznesu i licencjonowania w Blacknut

Od 2023 roku aplikacja Blacknut będzie dostępna dla posiadaczy wybranych telewizorów Samsung z lat 2021, 2022 i 2023, także w Polsce.

Więcej informacji można o gamingowej stronie telewizorów Samsunga można znaleźć pod tym adresem.

